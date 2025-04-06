甲亢哥到深圳和機器人跳舞 漲粉到3800萬…網：太多廣告

「甲亢哥」（前右）和機器人跳舞。（取材自南方都市報）

美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）中國直播之旅到了深圳，他和深圳眾擎科技的舞蹈機器人方陣一起跳「功夫」經典斧頭舞，試坐比亞迪 新能源越野車「仰望U8」水中行駛，用美團無人機外賣拿到了肯德基，還全款買下三台華為 三折疊手機。「甲亢哥」的中國行，已使他3700萬漲粉到3800萬，不過也被網民質疑，全程植入了太多廣告。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「甲亢哥」日前結束香港 行程，到深圳繼續中國直播之旅，體驗比亞迪、華為、億航、眾擎等企業旗艦產品。

「甲亢哥」體驗仰望U8水上行駛。（取材自九派新聞）

在試坐比亞迪新能源越野車「仰望U8」水上行駛時，「甲亢哥 」剛下水就嚇壞了，直呼「oh my god！（我的天）」打開天窗就想跑。在有驚無險地順利上岸後，「甲亢哥 」表示：中國做到了，真的造了一輛浮在水面上的車！

「甲亢哥」看到華為三折疊手機驚呼「好薄」。（視頻截圖）

他走訪華為旗艦店時，看到對三摺疊機Mate XT驚呼「好薄」，直接買走三部。他也體驗了美團無人機外賣，驚訝的表示：「太不可思議了，我的食物在空中！」直播畫面中可以看到，「甲亢哥」通過無人機拿到了肯德基。

在觀看深圳眾擎科技的舞蹈機器人方陣跳出「功夫」經典斧頭舞，「甲亢哥」秒變「模仿達人」，跟著機器人同步比畫起機械舞步。

「甲亢哥」還體驗了寶安區城市空中交通運營示範中心的自動駕駛飛行器，獨享五分鐘高空之旅，飛行高度直逼128米的摩天輪頂端，引來陣陣尖叫。

自3月24日開啟中國行直播後，在YouTube擁有3800萬粉絲的「甲亢哥」備受官民追捧，目前，整個中國行系列讓「甲亢哥」在外媒增長了100萬關注，他激動地在香港獅子山來了個後空翻：「從3700萬到3800萬，全都發生在中國行。」