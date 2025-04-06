毛新宇一家回韶山祭祖 稱毛主席後代一定「清正廉潔」

毛新宇(中)攜兒女回老家韶山祭祖。（取材自網易號「風雲觀察者」）

清明期間，毛澤東的孫子毛新宇少將帶妻兒回韶山祭祖，並到毛澤東廣場向銅像敬獻花籃，表達敬意與緬懷。毛新宇在毛澤東墓前表示，作為毛主席後代，「毛氏後人一定會清正廉潔，永遠嚴格要求自己，不斷為黨和國家作出新的貢獻。」

長安街知事報導，據湖南省韶山管理局主辦的天下韶山網消息，毛澤東主席的孫子毛新宇少將於清明期間，攜妻子劉濱、兒子毛東東、女兒毛甜懿回到韶山祭祖，慎終追遠、禮敬祖先。和去年一樣，毛新宇的兒子毛東東身穿軍裝，女兒毛甜懿則穿著一身校服。

5日上午9時，毛新宇一行人先來到毛澤東廣場，向毛澤東同志銅像敬獻花籃，伴著莊嚴的「獻花曲」，禮兵護送花籃擺放至銅像前。毛新宇上前仔細整理花籃綬帶，全體人員向銅像行三鞠躬禮，表達對毛澤東的無限敬意與緬懷。

敬獻花籃儀式結束後，毛新宇與妻兒瞻仰了毛澤東故居。在這裡，毛新宇對兩個孩子進行革命傳統教育，講述著發生在這裡的故事。

參觀完故居後，毛新宇一行人繼續前往滴水洞一號樓參觀，並到位於滴水洞虎歇坪的毛主席祖父墳祭掃。毛主席祖父墓地四周蒼松環繞、翠柏長青，毛新宇一家手捧鮮花緩緩走到墓前，致以深深三鞠躬，寄托緬懷、思念之情。毛新宇在墓前說道：「作為您的後代，作為毛主席的後代，到今天，我們依然在繼承、弘揚和發展毛主席開創的偉大事業，推進黨和人民的事業不斷地向前發展。請您放心，毛氏後人一定會清正廉潔，永遠嚴格要求自己，不斷為黨和國家作出新的貢獻。」

毛新宇(右五)攜家人訪毛澤東故居。(取材自長安街知事) 毛新宇(左二)攜妻兒回老家韶山祭祖，並在毛澤東廣場獻花。（取材自網易號「風雲觀察者」）

祭祖結束後，毛新宇還來到滴水洞杜鵑花谷，深情朗誦了由父親毛岸青、母親邵華共同創作的著名散文「我們愛韶山的紅杜鵑」。

毛新宇一家的祭祖行程，中共湘潭市委書記、湖南省韶山管理局黨委書記胡賀波，湖南省韶山管理局黨委副書記、局長張希慧，湖南省韶山管理局黨委委員、副局長付維華，中共湘潭市委常委、市委秘書長丁誠，中共韶山市委書記曹偉宏等全程陪同。