「中國第1胖」 359公斤內蒙小伙一度命危 55天甩百公斤

宇宙平躺著進行鍛鍊。(取材自北京衛視)

33歲內蒙古小伙宇宙近日因體重過重命危，由媽媽雇麵包車跨700公里轉運到北京救治，一度胖到麵包車拆光座椅還難容納。醫師為他量體重，驚訝發現身高1米86的他竟重達718.8斤（359.4公斤），堪稱「中國第一胖」。在搭配手術和有氧和無氧等運動等減重 治療方案後，55天減重220餘斤，目前更已瘦到400斤以下，創造「宇宙」新奇蹟。

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北京衛視報導，2024年11月12日，下午4點多，一輛小貨車開進中日友好醫院，車上患者叫宇宙，是一名重度肥胖患者，半年前體重就高達680斤，前兩日開始無法走路。為救兒子，媽媽雇車從700多公里外的鄂爾多斯奔赴北京，向普外科代謝減重中心主任孟化求助。宇宙是該院有紀錄以來體重最大的患者。

宇宙。(取材自北京衛視)

在醫師、護士、保安十幾個人協力下，體重將近700斤的宇宙歷時15分鐘被成功轉運到病床上送往病房查體。代謝減重中心特製病床寬度1.1米，相比90厘米寬普通病床已不算小，但對宇宙來說卻十分擁擠，完全無法翻身。護士們立即將兩張床拼在一起，並請來物業進行加固。宇宙小心挪到電動床要秤重，沒想到限重250公斤的電動床警報聲響了起來。

媽媽說，宇宙出生時體重九斤多，大學畢業時體重超270斤，隨著情緒問題出現，體重開始不受控制，2019年宇宙有了輕生念頭，後來被診斷為重度抑鬱症。

因體重巨大，沉重的脂肪和肌肉壓迫著宇宙的胸廓和心肺。入院後雖立即用無創呼吸機輔助呼吸，但因為不適感，宇宙常摘掉面罩，血氧一度掉到了69，若缺氧不能及時糾正，將出現呼吸性酸中毒、腦水腫、器官衰竭等不可逆損害。

減肥是宇宙唯一出路。最有效辦法是代謝減重手術，但前提是：體重減到500斤以下、改善呼吸功能、血氧達95以上。為早日達成目標，宇宙努力讓自己幾乎每天都能瘦6到10斤。入院第55天，宇宙的體重第一次降到了500斤以下。這意味著宇宙可以接受手術。作為全國第一胖，孟主任專門定制了目前國際國內最長的45厘米超加長腹腔鏡手術器械，經三個多小時，宇宙的胃被切除70%。

術後第9天，宇宙出院。歷時兩個月，跨越700多公里，從718.8到489，瘦了230斤的宇宙終於可以跟媽媽一起回家。