中國發改委：汽車業內卷嚴重 將從4方面整治亂象

客商在車展上觀看一款新能源車。(新華社資料照片)

中國電動車 市場內卷嚴重，成了中央「反內卷」的頭號目標。國家發改委副主任鄭備29日在北京一場論壇上，直指當前汽車業「嚴重內卷、競爭失序」，存在價格戰、虛假宣傳等亂象，將會同有關部門從四方面整治市場亂象，包括加強汽車價格監測、推進車企管理改革等，並將通報不正當競爭的典型案例，以維護公平的競爭。另外，國務院 國資委表示，將對整車央企進行戰略性重組。

央視新聞報導，2025中國電動汽車百人會 論壇29日在北京舉辦。鄭備致辭時表示，當前中國汽車行業無序競爭的問題比較突出，有的企業不惜犧牲利潤搶占市場，虛假宣傳惡意抹黑等現象也時有發生。

她稱，不僅短期內造成行業利潤下降，長期下去，還將影響技術創新、產品的質量安全，削弱產業的競爭力。

鄭備表示，下一步國家發改委將會同有關部門重點從四方面採取措施：第一，全面推進汽車生產企業的資質集團化管理改革，通過市場化法制化的手段出清落後產能。第二，整治市場亂象，規範競爭秩序。第三，著力促進技術創新，提升產業的硬實力，提升汽車晶片和操作系統的攻堅能力。第四，優化汽車國際貿易、海外投資等服務體系，助力企業國際化發展。

針對減價戰，國家發展改革委相關負責人表示，將加強汽車市場的價格監測，行業自律、輿論引導，及時通報不正當競爭的典型案例。

另外，國務院國資委相關負責人29日在中國電動汽車百人會論壇上表示，下一步將對整車央企進行戰略性重組，提高產業集中度。

國務院國資委表示，戰略性重組的目標是集中央企的研發製造和市場等優勢資源，打造具有全球競爭力、擁有自主核心技術，引領智能網聯變革的世界一流汽車集團。此外，還將鼓勵央企加大其他合作。

國務院國資委副主任茍坪表示，鼓勵支持汽車央企與其他企業深化各種形式的合作，加快提升核心競爭力、市場占有率。統籌推動汽車央企融入全球創新網絡，準確把握海外市場需求，有序開展海外布局。

同時，國務院國資委還啟動實施了央企產業煥新，新能源汽車布局發展行動方案，以整車產品為突破口和核心載體，發力布局動力電池、汽車芯片、智能駕駛體系等。