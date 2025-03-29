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全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

中國新聞組／北京29日電
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世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

3月28日，奧運跳水冠軍全紅嬋迎來了她的18歲生日，並為自己許下「愈來愈好」的願望。此前，她曾表示，18歲的最大心願是能夠解鎖手遊「和平精英」的防沉迷功能，但她最新的訓練目標是減重，力求恢復最佳狀態，為跳水賽場做好準備。隨著她即將步入人生的新階段，今年9月，全紅嬋將成為暨南大學的首年學生，迎來新的人生起點。

來源:九派新聞

騰訊新聞報導，在接受奧運會官方專訪時，全紅嬋自己透露了一個小目標，那就是把體重減下來。今年回到廣東湛江過年，全紅嬋的體重有所增加，歸隊訓練之後，教練陳若琳已經明確指出這一點，所以她想要恢復最佳狀態，必須先減重。

全紅嬋在奧運、世錦賽和世界杯已經奪得11個冠軍，包括3塊奧運金牌，但是，她還沒贏得過世界杯總決賽單人跳台的冠軍。所以，全紅嬋在競技方面的主要目標，就是爭取今年5月世界杯總決賽上奪冠，成為繼陳若琳之後，歷史上第二位女子跳台超級大滿貫得主。

在生日當天，粉絲們紛紛關心她的生日願望。愛玩遊戲的全紅嬋曾表示，18歲最大的心願就是手遊「和平精英」解鎖防沉迷。因為未成年人每天只能玩一小時，這對她來說「不夠」。

香港01報導，雖然全紅嬋已經提前慶祝生日，但在28日當天，隊友陳芋汐、昌雅妮、王宗源等人亦紛紛送上生日祝福，表示她將「愈來愈好」。此外，世界泳聯也發文送上生日祝福：「祝跳水世界冠軍全紅嬋生日快樂！」

過完生日後，全紅嬋30日就要前往墨西哥，參加4月3日至6日舉行的世界泳聯跳水瓜達拉哈拉站的比賽。

全紅嬋生日許願希望自己以後愈來愈好。（取材自微博）
全紅嬋生日許願希望自己以後愈來愈好。（取材自微博）

來源：YouTube

全紅嬋 奧運 減重

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