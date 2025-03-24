小楊哥要回來了？ 三隻羊繳清鉅額罰款准「恢復經營」

「三隻羊」瘋狂小楊哥（右）和曾志偉（中）共同帶貨的香港美誠月餅。（視頻截圖）

上億粉絲網紅「瘋狂小楊哥」因販售山寨香港 月餅等事件，其所屬「三隻羊」公司被官方勒令停業，並罰款近7000萬元（人民幣，下同，約965萬美元）。官方昨證實三隻羊公司已繳清全部罰款，賠償消費者累計2777.85萬元，已整改過關，可恢復經營。三隻羊昨發聲明，表示將持續做好退賠工作，但復播時間未定。小楊哥停播198天已掉粉千萬，是否還能繼續「瘋狂」引關注。

綜合媒體報導，「三隻羊」去年因售賣「山寨香港品牌」美誠月餅、澳洲 谷飼牛肉捲實為調製肉等事件引發軒然大波，安徽省合肥市成立聯合調查組調查，並於2024年9月26日發布通報稱擬對三隻羊公司作出沒收違法所得、罰款決定，責令其暫定經營限期整改。

聯合調查組昨再發通報指出，2024年10月11日，三隻羊公司足額繳納了罰沒款6894.95萬元。對「香港美誠月餅」、「澳洲谷飼牛肉捲」等涉案產品，已累計賠付2777.85萬元，並繼續按照應賠盡賠原則，執行退一賠三標準，做好退賠工作。

針對三隻羊公司在選品品控、宣傳推介、售後服務、內部管理等方面存在的問題，合肥市聯合調查組指導其制定具體整改措施89項。經三隻羊公司申請，合肥市聯合調查組組織相關主管部門和律師、消費者代表等進行綜合評估，認為三隻羊公司整改符合要求，具備恢復經營條件。

三隻羊昨發聲明回應稱，將嚴格把關產品質量，新篩選、簽定三家第三方專業品控機構，按規範嚴格把控產品質量；嚴格甄選品牌合作，進一步提升自營品占比，提高准入門檻，合作品牌壓減80%；嚴格售後服務標準，開設專門售後服務帳號「三隻羊網路售後」，對經認定的問題產品，承諾先行墊付退賠款，今後也將嚴格落實行業標準。

不過對於何時復播，三隻羊相關負責人回覆紅星新聞表示，目前暫未確定。

據時代財經報導，此前，小楊哥及其旗下的三隻羊公司帶貨的產品曾不斷捲入爭議風波，如被央視3·15曝光用槽頭肉做的梅菜扣肉、茅台酒疑真假混賣、澳洲谷飼牛肉捲實為調製肉等。三隻羊在繳納了罰款、賠付合計9672.8萬元後，到昨被宣布「具備恢復經營條件」已停播198天。