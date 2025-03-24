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大連「政策+服務」10舉措 拚2025入境遊客增長50％

中國新聞組／北京24日電

中國入境遊持續火爆，為搶抓入境旅遊市場新機遇，大連市文化和旅遊局日前發布入境旅遊躍升計畫十條舉措，透過「政策+服務」雙輪驅動，力爭在2025年實現全年入境遊客數量增長50%的目標。

中新社報導，作為中國東北地區最大的港口城市，遼寧大連憑藉其「山海相擁、冬無嚴寒、夏無酷暑」的獨特稟賦，成為中外遊客嚮往的旅遊勝地。2024年底，隨著中國相繼對南韓日本持普通護照人員試行免簽，作為距離日本和南韓相對較近的城市，大連入境旅遊市場及相關產業迎來新機遇，當地入境遊客數呈大幅增長。 　

據大連周水子邊檢站22日發布的數據顯示，今年以來，大連機場口岸外國人入境3.4萬人次，同比增長49%，免簽入境及240小時免簽過境2.1萬人次，占比63.6%。 　

為進一步搶灘入境遊市場，大連市圍繞「機制、政策、產品、服務、宣傳」五大維度，發布十條入境旅遊躍升計畫舉措，包括推動離境退稅「即買即退」試點工作、開展入境遊客支付便利化提升計畫、在指定醫療機構建立入境遊客急救綠色通道、舉辦國際交流系列活動、打造國際IP等。 　　

據大連市文化和旅遊局副局長姜微介紹，在政策機制方面，大連將整合國際媒體平台、友好城市、駐外機構等多方力量，提升大連在國際上的知名度和吸引力；成立大連市文體旅融合發展領導小組入境旅遊工作專班，發布「大連市促進入境旅遊發展實施方案」為入境旅遊發展提供指引。在產品服務方面，將結合客源國遊客消費習慣和個性化需求，推出菜單化設計旅遊線路產品。

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