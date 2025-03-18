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36歲浙大副教授徵婚 限00後、名校、苗條…被諷選妃

中國新聞組／北京18日電
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網傳浙江大學副教授的徵婚條件。（取材自新黃河）
網傳浙江大學副教授的徵婚條件。（取材自新黃河）

近日網上出現一名36歲浙江大學副教授的徵婚帖子，稱要找名校生、「2000年以後出生，身高在165到171公分，苗條形象好」的女子，有網友嘲諷「選妃」，也有人認為男子條件佳，這樣的要求並不高。話題掀熱議，被懷疑是劇本。浙大作出回應，稱網上發布的內容未經本人確認，也包含不實信息，當事人已報警。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網路上該篇熱帖標題為「浙大副教授選妃」，內容是一名985高校博士畢業、浙江大學36歲副教授相親信息，其自稱年收入百萬，身高175公分，體重140斤（70公斤）。文中要求女方畢業學校為北京大學、清華大學、浙江大學、中國人民大學、上海交通大學等高校，學歷本碩博皆可；並要求女生2000年以後出生，身高在165到171公分，苗條形象好。

這篇文章在網路上引起關注，有人認為該男子「有點不自量力，要年輕漂亮，還要高學歷」；但也有人表示，該男子要求並沒有違反任何公序良俗，年齡和外貌也是正常的徵婚條件，雖然學歷要求嚴格了一些，但「浙大背景，要求對方是清北浙交復等校的在讀本碩博怎麼了？」「35歲找25歲也不過分」。

網路上的熱烈討論促使浙江大學出面回應，表示經初步核實，網上發布的相親內容未經本人確認且包含不實信息，其本人已向警方報警。學院會持續關注，如有涉師德師風等問題，將依紀依規嚴肅處理。

36歲副教授公開徵婚，被網友炒作為選妃，難不成是一起鬧劇？有自媒體表示，浙江大學回應這起奇葩的徵婚啟事，疑在踢皮球，說得不清不楚。

據了解，這位副教授是浙大馬克思主義學院的人才，有網友詢問校方是否屬實，接聽電話的人員回復「不清楚」，隨即掛斷電話不予回答，到了17日，浙大工作人員對外稱，在調查中。最新表態則是強調當事人報警了，但未明確就事件做說明。

36歲副教授年收入百萬…令人質疑，浙大副教授年薪這麼高嗎？據了解，浙大文科副教授年薪普遍20萬上下。網友扒出關鍵：馬克思主義學院搞理論研究，哪來的百萬年薪？去年浙大公示的傑出教授津貼，封頂才50萬。

浙大發布情況說明，說該校教師樓某某已經報警，網傳資訊不符，同時也啟動了對樓某某的調查程序。如果有師德問題，估計這位年輕教授就完了。

浙江大學。（取材自小紅書）
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