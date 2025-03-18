重慶醫院捲簾拉得好低 病患彎腰領藥 網：丁義珍式窗口

重慶市中醫院出現「丁義珍式窗口」（視頻截圖）

近日有網友發布視頻，稱重慶市中醫院南橋寺院區的夜間取藥窗口捲簾窗拉得太低，導致患者需要費力地彎腰或者蹲著，才能與工作人員溝通，宛如真實版「丁義珍式窗口」（電視劇中書記丁義珍設計的信訪局窗口），引發熱議；重慶市中醫院強調已進行整改，但有網友認為，「患者彎下的腰和涼透的心，不是一夜間能直起來的」。

封面新聞報導，網友發布的視頻顯示，某醫院取藥窗口的捲簾窗拉下一大半，只留下小部分空間，幾位患者正彎腰或蹲著與工作人員溝通，網友配文質疑：「南橋寺中醫院，夜間藥物窗口是正常的嗎？」

接到反映後，重慶市中醫院官網發布情況說明表示，群眾反映情況屬實，事發當晚，門診西藥房夜班工作人員出於安全考慮，遂將發藥窗口卷簾窗高度調低，院方已及時對涉事科室負責人和相關職工進行嚴厲批評教育。

網友對此紛紛表示，「跟監獄取餐口差不多，拍犯人搞偷襲嗎」「什麽安全考慮？是怕別人看到工作人員在睡覺嗎？」

據報導，實際到重慶市中醫院南橋寺院區門診部取藥窗口，多位患者排隊正常取藥，捲簾窗並未拉下，病患們站著就能與工作人員溝通。取藥窗口一側，一扇關閉的鐵門旁寫著紅色大字：「夜間取藥請按門鈴。」

值守保安表示，「中藥藥房晚上七點鐘下班，西藥藥房24小時可以取藥，之前確實出現過患者晚上取藥時，捲簾窗拉得太低的情況，但被投訴後現在已經整改，患者按門鈴取藥。」

重慶市中醫院宣傳科相關工作人員表示，已經從管理制度、硬件設施、人員培訓三方面進行整改，要求全院窗口人員強化「以患者為中心」理念，不斷提升服務能力，改善服務質量，更好地為廣大患者服務。