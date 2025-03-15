它可食用…「文玩玉米」一根7800元 解壓神器或智商稅？

網友分享的文玩玉米。（取材自讀特新聞）

在萬物皆可「盤」的今天，中國年輕人有了新的解壓方式：盤玉米。這種被用於解壓的「文玩玉米」是人工培育的真玉米，隨顏色、透度和外型等的不同，單價最高可達數千元（人民幣，下同），有網友就分享過一根7800元的文玩玉米。年輕人在把玩中放鬆和娛樂，其中以女性居多。

網上各種文玩玉米。（取材自讀特新聞）

讀特新聞報導，「文玩玉米」是一種人工培育的真玉米，但不同於一般的食用玉米，能色彩斑斕，也能如玉石般光滑，經過特殊處理後，可以當作精美的掛飾，甚至拿在手上盤玩養護。

據央視網報導，十幾年前，體型較小的玉米常被用作寵物 糧，文玩愛好者們從中挑選出顏色、形態較好的玉米盤玩，這就是「文玩玉米」的最初形態。當前市面上主流的文玩玉米都是爆裂玉米和寶石玉米這兩個品種。由於這兩種玉米顏色豐富，又具有隨心配色的「本能」，外形格外漂亮，不少人將其當作觀賞品，好看的外形疊加神秘的「身世」，讓不少女性玩家一下就「入坑」了。

曾女士購入的文玩玉米。（取材自讀特新聞／受訪者供圖）

「此時此刻，只有我的玉米能夠治癒我。」重慶的曾女在朋友圈「秀」出了剛入手的三根文玩玉米，各個籽粒飽滿，外形小巧精致，顏色溫潤透亮。

和曾女一樣，小熊也是被文玩玉米顏值「硬控」的人。她在社交平台上刷到別人分享的帖子，只一眼就愛上了圖片中圓墩墩的小玉米。

社交平台上有網友「曬」出收藏，九根玉米花費快2萬元人民幣。（取材自華龍網）

據華龍網報導，在某購物平台搜索文玩玉米，發現不少店鋪銷量上千，更有甚者已售超2萬單。其中，多家店鋪客服稱，顧客女性占大多數。

通過詢問多位圈內人了解到，判斷一個文玩玉米的好壞，往往有幾大維度。首先是顏色，顏色越漂亮、越稀有，價格越高；其次是透度，籽粒色澤越清透價格越高。另外，柱形也是影響價格的一大因素，柱形越順直可愛價格越高；最後，外型越完整，沒有缺粒、癟粒等，價格也會隨之水漲船高。根據品相差異，一根售價從十幾元到幾千元不等。

至於被「盤」的文玩玉米，究竟是解壓神器還是智商稅？

剛「入坑」不久的林夏分享，手指摩挲文玩玉米的紋理，能讓她感到身心平靜，疲憊與煩惱被拋之腦後。另一名文玩玉米愛好者小辛也表示，自從開始玩文玩玉米，看手機的時間少了很多，她覺得這是一種比較健康的放鬆和娛樂方式。