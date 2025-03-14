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中國人太胖了 北京啟動3年的「體重管理」促民眾減重

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國國家衛生健康委員會宣布啟動「體重管理年」3年行動，象徵個人體重問題首次被納入大陸國家慢性病防治的核心議程。圖為大陸機構開設的減重營。（取材自小紅書）
中國國家衛生健康委員會宣布啟動「體重管理年」3年行動，象徵個人體重問題首次被納入大陸國家慢性病防治的核心議程。圖為大陸機構開設的減重營。（取材自小紅書）

中國國家衛生健康委員會，近日在全國「兩會」記者會上，宣布啟動「體重管理年」3年行動，象徵個人體重問題首次被納入國家慢性病防治的核心議程。學者認為，北京當局促進民眾減重背後的主要動機之一，是希望以低成本預防措施，減少未來在昂貴且複雜的急性醫療服務支出。

國家衛生健康委員會主任雷海潮，近日在大陸十四屆全國人大三次會議的記者會表示，自2024年起，政府有關部門已啟動為期3年的「體重管理年」活動，旨在提升社會大眾對體重管理的重視，推動健康飲食與積極運動，為慢性病防控奠定基礎。

為積極響應這項活動，各地也陸續推出相關政策，像是海南省到2026年底前要動員全省機關、企事業單位廣泛做工間操（健身操），中小學體育課開課率達100%；廣東浠芮生物科技旗下品牌「燕教授」宣布推出一系列針對體重管理的創新產品；長沙中南大學湘雅醫院，成立由11個臨床學科專家組成的體重管理多學科會診團隊。

自由亞洲電台報導，美國華盛頓智庫蘭德公司（RAND）中國政策高級研究員、流行病學家黃志環（Jennifer Bouey）指出，中國目前面臨的肥胖問題的確相當嚴重，相比1980年代過重率只有5到7%，肥胖率只有1%，2020年的數據顯示，中國成人過重率是34.3%，肥胖率是16.4%，加在一起超過50%。

黃志環認為，相對於美國，中國政府在體重管理方面的社會干預相對不足，亟需提升公眾對肥胖問題的關注。這或許也是為何在兩會結束後，國家健委在記者會上公開強調減重問題。

黃志環進一步指出，中國的肥胖問題除了跟工業化有關，也有一些特定的文化背景。像是過去30年一胎化政策，加上比較陳舊的觀念，小孩的肥胖率、特別是男孩子的肥胖率非常高。此外，受文化影響，男女的肥胖率差別很大，對女性非常注重體重，對男性就沒有這樣的要求。

史丹佛大學醫學院教授、預防醫學研究中心項目主任斯塔福德（Randall S.Stafford）認為，北京當局促進民眾減重背後的主要動機之一，是希望以低成本預防措施，減少未來在昂貴且複雜的急性醫療服務支出，此外體重控制還帶來額外的好處，包括提高經濟生產力，尤其是在老年階段。

減重 兩會

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