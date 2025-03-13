不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

AI （人工智能 ）正以迅猛速度進入人們生活和工作，不少人擔心自己會被AI取代。有媒體問DeepSeek 眼中不會被AI替代的職業，DeepSeek只列出了5個；倒是如何避免被AI淘汰，DeepSeek列出了一長串「祕笈」，其中讓不少網民細思極恐的是「把AI當小弟用，別當對手」，「訓練AI當你的專屬助手，讓它學你說話風格」，以及「成為『AI翻譯官』」。

據快科技報導，把「什麼樣的工作最不容易被取代」這個問題拋給DeepSeek，它經過「深度思考」之後，給出了這樣一份名單。相關話題衝上微博熱搜，截至13日中午，閱讀量已超1億。

DeepSeek認為人工智能時代下最不易被取代的工作：1、藝術與創意設計類職業：演員與藝術家；2、需要實體參與的職業：運動員；3、複雜決策與管理類職業：企業家與高級管理者；4、高技能操作與科研類職業：科學家/研究者；5、解決模糊系統問題的職業：外交官/危機談判專家。

當媒體再問「人工智能時代，如何避免被AI淘汰？」時，DeepSeek給出了一長串的回答：

1、練好AI替代不了的「三板斧」：

會來事：把話說進人心坎裡（比如安慰焦慮的客戶）；看臉色調整溝通方式（AI分不清對方是真生氣還是開玩笑）；攢人脈搞資源（機器人可不會約人喝酒談合作）。

能創新：把完全不相干的東西混搭出新點子（比如用外賣邏輯做養老服務）；敢試錯敢翻車（AI只會按套路出牌）；講故事讓人買單（同樣的數據，你能講出熱血故事，AI只能列PPT）。

懂人性：一眼看出對方沒說的需求（比如客戶嘴上要便宜，其實怕丟面子）；處理撕逼糾紛（AI調解能讓雙方當場打起來）；製造驚喜體驗（生日賀卡上手寫兩行字，比AI生成的詩管用10倍）。

2、把AI當小弟用，別當對手：

日常操作：讓AI幫你查資料、做表格、改錯別字（省下時間幹正事）；用AI試錯：先讓它生成10套方案，你挑個最爛的倒推改進；訓練AI當你的專屬助手：讓它學你說話風格，應付重覆諮詢。

進階玩法：用AI預測行業趨勢（但最後決策自己拍板）；讓AI模擬客戶刁難問題，提前練手；把枯燥工作流程AI化，自己專注核心環節。

3、保住飯碗的野路子：

找AI的盲區：專攻需要「背鍋」的活（AI不能坐牢，財務簽字還得真人）；做需要現場應變的工作（修水管、急救、幼兒園老師）；搞小眾高端定製（富豪寧願多花錢找真人設計師）。

給自己貼金：考證要考帶「簽字權」的（律師、醫師、建築師）；工作留「人味證據」（重要合同手寫備註，客戶會議當面聊）；成為「AI翻譯官」（幫老闆解釋AI方案，把技術語言變人話）。

4、普通人防淘汰口訣

技能選擇三原則： 要動手動腳（理發師比收銀員安全）； 要動心動情（心理諮詢比電話客服安全）； 要背責任（自動駕駛出事故還是需要真人擔責）。

工作升級三步走：先用AI把自己從瑣事裡解放出來；用省下的時間學新技能（比如從Excel民工轉型業務分析師）；把自己變成「人機接口」（公司裡最懂用AI提升效率的人）。

最後大實話：與其擔心被AI淘汰，不如早點學會用它摸魚——用AI三小時幹完原來一天的活，剩下五小時偷偷提升自己，這才是現代打工人的生存智慧。AI帶來的不是替代，而是職業價值的重新分配；最危險的不是AI本身，而是拒絕理解AI的行為。

對此結果，不少網民覺得細思極恐：「字裡行間都是要你和AI不能分離和脫節，甚至要你教AI變成你」；也有網民稱，從DeepSeek的回答，「終於看到一個清醒的人類」；也有網民認為「AI不會替代任何工作，只會成為每個行業的輔助，因為AI的本質是工具」，也有網民不以為然：「那你要問資本家認不認同你說的話，畢竟前幾年AI能繪畫時，資本家直接開除畫師，發現AI並沒有想的那麼好又重新招聘」。