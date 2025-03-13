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2年內 義烏將免費培訓30萬AI電商人才

中國新聞組／北京13日電

人工智慧AI）迅猛發展的當下，浙江義烏官方3月11日啟動為期兩年、免費培訓30萬人次AI電商人才的計畫。

中新社報導，從註冊資本來看，義烏半數以上的經營主體為小型或微型規模。2024年，義烏電商經營主體超70萬戶，在浙江全省電商經營主體總量中占比約為三分之一，實現跨境電商交易額同比增長15.63%。 　　

「我們需要瞭解、學習AI應用，也需要深耕這一領域的人才幫助企業提升效率、優化成本，尤其是在跨境電商領域。」義烏市新生代企業家聯誼會會長張康說，這段時間，義烏市新生代企業家聯誼會正依託特色品牌「學唄大講堂」，舉辦相關技能培訓。 　　

義烏市總商會副會長王德有說，據他瞭解，身邊生意做得好的人都接觸過AI，但是以義烏115萬市場主體為基數來看，真正能玩好AI的人還是少數。 　　

「總體來看，大家還是持樂觀態度。這兩年，跨境電商勢頭很猛，有AI應用協助我們實時分析市場的消費偏好、用戶需求，事半功倍。」他說。 　　

2023年，義烏發布了中國大陸首個商貿領域大語言模型以及三款AI應用。目前，義烏市場有近3萬個商戶常態化使用各種AI應用做生意。連日來，義烏市場正以一周兩場的頻率開展AI公益課，預計覆蓋七成商戶，約5萬多人。

據義烏市市場發展委員會相關負責人介紹，本次培訓將圍繞提升數位化技能、助力企業高效拓展全球市場、構建一站式出海服務生態等方面展開，將惠及更多中小微企業。

AI 電商 人工智慧

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