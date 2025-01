經濟不景氣 中去年電影票房跌回10年前 觀影人次少3億

2024年中國電影票房下跌,觀影人次也流失近3億,圖為正在上海大光明電影院內等待觀看電影的民眾。(中新社)

中國經濟不景氣也反映在電影票房上。中國國家電影局1日發布數據,2024年中國電影總票房為425.02億元人民幣(約58.2億元美金),其中國產影片票房為334.39億元,占比為78.68%。這一總收入比2023年549.15億元下降,甚至倒退回十年前,低於2015年的437.73億元。觀影人潮也嚴重流失,2024年觀影總人次為10.07億,比前一年減少了2.91億,下滑22%。

2024年全年中國上映新片585部,較前一年減少32部,但已接近疫情 前水準。然而,去年全年票房總收入比2023年下降了22.6%,也較2019年疫情前的高峰水平低34%。

美國之音綜合票務平台數據指出,2024年暑期檔票房僅116億元,相比2023年的206億接近腰斬。十一長假檔僅21億,比2023年下滑了23%。而在年底前的最後一個檔期平安夜,全國票房收入僅有3840萬元,不到去年的四分之一,暴跌到至少13年來的最低點。

從內容上看,喜劇是當前中國電影市場最「吸金」的類型。由賈玲 自導自演的勵志喜劇「熱辣滾燙」以34.6億元奪得全年票房冠軍。

在2024年中國前十大賣座電影中,只有兩部外國影片,分別為排名第九和第十的「哥斯拉大戰金剛2:帝國崛起」(Godzilla x Kong: The New Empire)與宮崎駿動畫「你想活出怎樣的人生」(The Boy and the Heron)。對比2023年的票房前10名完全由本土電影主導,外國電影重新占據一席之地。

2024年中國電影票房下跌,觀影人次也流失近3億,圖為江西贛州一電影院,觀眾從春節檔電影的宣傳物前走過。 (中新社)

路透指出,中國電影票房的下滑是多重因素所致,包括國產劇情長片數量減少、來自線上視頻的競爭以及全國範圍的經濟放緩。國產片的衰退還反映了該行業投資 減少和產能下降的趨勢。電影製作在2020年到2022年因嚴格的疫情防控措施而中斷,行業目前仍未從其衝擊中恢復。