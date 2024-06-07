杭州餐廳老闆跑路 留下6企鵝險被賣身還欠薪

網紅餐廳老闆突然跑路，只留下六隻企鵝。（取材自杭州日報）

「法官，我們老闆跑路了，錢是拿不到了，但還有企鵝在，我們要申請執行企鵝……」近日，杭州拱墅區人民法院執行員呂婷收到了申請執行人余某提供的一條特別的財產線索。

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杭州日報報導，余某原是一家餐廳的員工。在社交媒體上，這家餐廳因養有幾隻企鵝而頗受「帶娃家庭」的喜歡，是個小有名氣的「網紅餐廳」。然而，因經營不善，這家餐廳倒閉停業，還拖欠了余某等員工的數萬元（人民幣，下同）工資。在初步申請執行後，發現餐廳法定代表人名下無可供執行的財產，最「值錢」的就是那六隻企鵝寶寶。

商場負責人說，由於餐廳欠付租金 、物業費、水電費等費用高達20餘萬元，若再不主動騰空經營場所，商場將對每天耗電量巨大的企鵝生活區進行停電處理。

呂婷意識到，生存維持設備一旦斷電，企鵝將面臨生命危險，當即要求商場繼續維持企鵝生活區的供電，並配合法院開展後續處置工作。

按照法律法規，要處置企鵝，首先要確認企鵝的所有權。商場負責人透露，這六隻企鵝並非餐廳所有，而是租賃自大連某海洋館。

大連這家海洋館工作人員稱：「我們也想帶走企鵝，但餐廳還欠我們70餘萬元租金，案件正在法院審理中，無法出具法院的文書，留守的餐廳員工便一直阻撓不肯放走企鵝。」

在千里之外的杭州，呂婷和同事們決定以「確保企鵝生命安全」為第一原則，聯繫屬地派出所周密部署。呂婷聯系上了餐廳的法定代表人，要求其積極履行債務，並依法原地查封了有財產價值的設備。同時反覆勸說現場「扣押」企鵝的員工們，只有將企鵝們安全送回大連，才能盡快進行司法處置，早日拿到被拖欠的工資。

回到大連某海洋館中的企鵝寶寶。（取材自杭州日報）

最後，餐廳員工們終於願意給企鵝寶寶們「放行」。大連海洋館立馬派人帶企鵝們回家，前後歷時九天，六隻企鵝寶寶登上了「回家」的冷鏈車，重新回到大連海洋館中。

另經過拱墅法院執行局的努力，餐廳負責人終於表示願意履行債務支付欠薪，員工們也遞交了結案申請。