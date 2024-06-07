我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

「首席翻譯」張璐 任人民外交學會副秘書長

中國新聞組／北京7日電
張璐履新中國人民外交學會副秘書長。（取材自人民視覺）
張璐履新中國人民外交學會副秘書長。（取材自人民視覺）

曾是前中國國家主席胡錦濤、前總理溫家寶的首席翻譯的張璐，據報導，近日已履新中國人民外交學會副祕書長。47歲的張璐於2010年3月14日首次亮相總理記者會，2011年因在兩會記者會上流利翻譯「離騷」名句「亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔」走紅網路，因外型張璐氣質優雅，被稱為「翻譯女神」。

據紅網報導，中國人民外交學會官網消息，5月26日至30日，由外交學會和德國「環球之橋」協會共同舉辦的第九屆中德青年領導者會議在浙江杭州舉行。外交學會副祕書長張璐率團出席會議。

上述消息顯示，曾擔任兩會總理中外記者會等重大場合翻譯的張璐，已任中國人民外交學會副祕書長。

張璐出生於1977年，是外交學院國際法系1996級學生，曾在倫敦一所大學學習外交學專業，並獲得碩士學位。2000年，23歲的張璐從外交學院國際法系畢業，進入外交部工作。後來，曾任外交部翻譯室英文處副處長、外交部翻譯司西葡語處處長。

2010年3月14日，33歲的張璐首次亮相總理記者會，正式進入人們的視野。2011年，張璐因在兩會記者會上流利翻譯「離騷」的名句「亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔」，走紅網路。

2021年4月23日，外交部網站「翻譯司」欄目更新信息顯示，張璐履新外交部翻譯司副司長。翻譯司的主要職責是負責國家重要外事活動、外交文件和文書的英、法、西、葡文翻譯工作；統籌協調各語種翻譯人員的專業培訓和業務指導工作。

據官網顯示，中國人民外交學會成立於1949年12月15日，是中共建政後第一個從事人民外交的機構，從事人民外交、公共外交工作。

兩會 德國 中共

上一則

因股跌下台 中國前證監會主席易會滿履新 惡評如潮

下一則

貴州女商人向政府討債被捕 獲不起訴 已獲歸還3000餘萬

延伸閱讀

「時代」專訪 拜登搞混習近平、普亭 記錯經濟外交數據

「時代」專訪 拜登搞混習近平、普亭 記錯經濟外交數據
賴清德發文恭賀連任 莫迪：期待台印關係更緊密

賴清德發文恭賀連任 莫迪：期待台印關係更緊密
「他只想放棄盟友」拜登法國行高調談願景 劍指川普外交理念

「他只想放棄盟友」拜登法國行高調談願景 劍指川普外交理念
台駐菲前代表涉性騷 監院彈劾徐佩勇並糾正外交部

台駐菲前代表涉性騷 監院彈劾徐佩勇並糾正外交部

熱門新聞

王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
武漢金凰珠寶。(取材自財新網)

武漢金凰珠寶瞞天過海 金包銅騙到250億元 主嫌判無期

2024-06-02 09:30

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初