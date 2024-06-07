「首席翻譯」張璐 任人民外交學會副秘書長

張璐履新中國人民外交學會副秘書長。（取材自人民視覺）

曾是前中國國家主席胡錦濤、前總理溫家寶的首席翻譯的張璐，據報導，近日已履新中國人民外交學會副祕書長。47歲的張璐於2010年3月14日首次亮相總理記者會，2011年因在兩會 記者會上流利翻譯「離騷」名句「亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔」走紅網路，因外型張璐氣質優雅，被稱為「翻譯女神」。

據紅網報導，中國人民外交學會官網消息，5月26日至30日，由外交學會和德國 「環球之橋」協會共同舉辦的第九屆中德青年領導者會議在浙江杭州舉行。外交學會副祕書長張璐率團出席會議。

上述消息顯示，曾擔任兩會總理中外記者會等重大場合翻譯的張璐，已任中國人民外交學會副祕書長。

張璐出生於1977年，是外交學院國際法系1996級學生，曾在倫敦一所大學學習外交學專業，並獲得碩士學位。2000年，23歲的張璐從外交學院國際法系畢業，進入外交部工作。後來，曾任外交部翻譯室英文處副處長、外交部翻譯司西葡語處處長。

2010年3月14日，33歲的張璐首次亮相總理記者會，正式進入人們的視野。2011年，張璐因在兩會記者會上流利翻譯「離騷」的名句「亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔」，走紅網路。

2021年4月23日，外交部網站「翻譯司」欄目更新信息顯示，張璐履新外交部翻譯司副司長。翻譯司的主要職責是負責國家重要外事活動、外交文件和文書的英、法、西、葡文翻譯工作；統籌協調各語種翻譯人員的專業培訓和業務指導工作。

據官網顯示，中國人民外交學會成立於1949年12月15日，是中共 建政後第一個從事人民外交的機構，從事人民外交、公共外交工作。