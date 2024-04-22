新調查「大學畢業生縣城就業增」 網吐槽：假數據

中國高教諮詢機構麥可思研究院近日發布追蹤近五年大學畢業生就業 去向調查發現，應屆本科生畢業半年後在縣城就業比率，從2018屆的20%上升到2022屆的25%。不過這項調查結果引來不少網民吐槽稱數據嚴重脫離現實，美媒也引述大學生現身說法指返鄉就業其實困難重重，質疑是假數據。

據紅星新聞報導，近日，麥可思研究院發布「中國2018-2022屆大學畢業生培養質量跟蹤評價藍皮書」顯示，對近五年大學畢業生的跟蹤統計發現，應屆本科生畢業半年後，在縣城就業比率明顯上升，從2018屆的20%上升到2022屆的25%，增長了五個百分點。收入方面，回到縣城就業的大學畢業生月收入已從2018屆的4640元人民幣（約640美元）上升到2022屆的5377元。

調查並稱，受訪者中的一些人表示，回到縣城就業並不是一種「逆行」，同樣可以找到人生的價值和方向。也有人面臨人際關係處理、收入不高等問題。公務員、事業單位，以及教師、醫師等崗位，成為大學生回縣城就業的首選。中國網17日更稱，「入鄉就業」背後是地方政府紅利的傾斜，與對理想生活追求的雙重「加持」。

不過，這份藍皮書在網上引來不少網民吐槽，認為數據失真。美國之音引述重慶一名21歲觀光 系本科生魏姓學生表示，自己和大部分即將大學畢業的同學一樣，陷入要在城市或縣城就業的兩難。他認為，這份藍皮書調查與現實有極大差距。尤其在縣城，若非黨員或公務員單位編制，沒有官二代等人脈關係，很難得到資源。社會福利也輪不到年輕人，許多青年只能做收入不穩定的日結臨時工。

在工資方面，他說，連重慶也是物價全面上漲，工資卻十年都沒有漲過。在重慶主城區從事觀光服務業的師兄師姐，月薪約2000至3000元，縣城工資卻僅有1000到1500元。在他看來，官方數據就是「張著一張嘴亂講」的假訊息。

對於當年眾人趨之若鶩的一線城市，現在卻失去吸引力，報導稱，幾名接受訪問的人士普遍認為是因為經濟前景差、人才匯聚導致崗位競爭激烈，還有外資撤離造成失業率更嚴峻，從農村初到城市的社會新人人生地不熟，沒有人脈牽線很難在大城市生存。

位於香港 的IMCTalent獵人頭公司創辦人徐大為在為青年服務的大量案例中發現，30歲是許多年輕人考慮撤居下線城市或返鄉的分水嶺。此外，比起大城市，在小縣城工作更需要費心經營事業單位的人際交往關係。因此，他認為，縣城就業並不適用於所有年輕人。