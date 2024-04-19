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雷軍談造車「沒聽說掙錢的」回應爽文：人生低谷卡裡沒40億

記者林茂仁／綜合報導
雷軍18日在抖音開直播，直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。（視頻截圖）
雷軍18日在抖音開直播，直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。（視頻截圖）

小米SU7上市以來，雖獲車迷追捧，但也風波不斷。小米董事長雷軍18日說，純電轎車市場從來沒有聽說有任何一家企業是掙錢的，基本上離譜的一輛車會虧10幾萬元（人民幣，下同）。此外雷軍也回應了外界流傳的「爽文第一男主角」說法，稱自己在人生低谷時卡裡沒40億（約5.5億美元）。

影音來源：YouTube

一財網報導，雷軍18日在抖音開直播，介紹小米汽車交付中心，以及小米汽車SU7具體配置，該輪直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。

直播現場，雷軍先與三位購買者交流，介紹小米汽車工廠是現代化工廠，主要工藝是全自動化生產，很多城市創始板交付已經結束。今天開始，北京、深圳本地已開始正式版本交付。目前小米汽車在全中國有29個城市開通了交付中心，到今年年底，範圍預計會到40個城市。雷軍稱29個城市已經覆蓋了新能源汽車95%的市場。

總結小米SU7上市這20天的感受，雷軍說：「這20天，小米SU7實在太火了，火到我每天都在提心吊膽。20天過去了，緊張的心情稍微放了放，因為感覺小米SU7在全民公測的壓力下扛住了。可以說小米SU7第一階段算是成功了。」

雷軍也提到目前所面臨的挑戰，他稱，今天的核心問題是銷量比預計的高出3到5倍，這是小米非常痛苦的一點。雷軍表示，已緊急召開供應商大會，交付問題正在盡快改善。

至於外界關注的小米汽車會不會做SUV，雷軍並未直接否認，他稱，這個問題回答不了，需要保密。但在回應是否做越野車問題時，雷軍直接表示：暫時沒有計畫 ，長城越野車做得挺好，小米進汽車行業應該與所有同行一起合作，一起把產業做大，而不是每件事情都去做。

近日，有消息稱，花旗發布報告，預計小米集團SU7的交付量4月將達5000至6000輛，全年交付量約5.5萬至7萬輛，預計小米2024年每賣一部SU7平均虧損人民幣6.8萬元（約9395美元），整個造車業務合共虧損41億元（約5.6億美元）。

18日直播上，雷軍也回應性價比問題說，今天純電轎車（市場）從來沒有聽說有任何一家（企業）是掙錢的，基本上離譜的一輛車會虧10幾萬，所以在一個巨額虧損的行業裡，大家真的不要談性價比。

另據澎湃新聞報導，此前，一本名為「重生之我是雷軍」的網路小說曾經走紅，有網友戲稱，雷軍就是「最強爽文男主角」：除了人生成就，雷軍身高181cm，老婆是初戀，多次創業都大獲成功。還有傳言稱，雷軍曾自述，在自己最落魄的時候，卡裡只有冰冷的40億，這段話也成為流傳網絡的知名段子，被不少人調侃。

對此，雷軍笑言，「當他們說我是爽文第一男主角的時候，我渾身都不舒服。」雷軍表示，「我不是高考狀元，高考沒過700分，人生低谷卡裡也沒有冰冷的40億元。人生成功不是爽文，成功要靠努力，也要靠貴人相助。」

雷軍18日在抖音開直播，直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，...
雷軍18日在抖音開直播，直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。（取材自一財網）

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