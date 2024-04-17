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虛擬AI人物劉強東直播 觀看超2000萬 網：少了些感情

中國新聞組／北京17日電
劉強東為形象的虛擬AI人物「採銷東哥」16日進行直播帶貨首秀。(取材自極目新聞)
劉強東為形象的虛擬AI人物「採銷東哥」16日進行直播帶貨首秀。(取材自極目新聞)

以京東創始人、董事局主席劉強東為形象的虛擬AI人物「採銷東哥」16日晚間進行直播帶貨首秀，一口氣介紹了多種家電，近一小時觀看量超過2000萬。有評論稱，AI「東哥」口音正宗，「這麼多小動作，肯定是真人」；但也有許多網友認為，「山寨版的東哥還是缺少了一些感情」。

極目新聞報導，16日晚6時18分，由京東雲言犀打造的「採銷東哥」AI虛擬人開啟直播首秀，同時亮相京東家電家居、京東超市採銷直播間。

在直播中，「採銷東哥」談笑自若，聊自己在運動、烹飪方面的心得，也對直播帶貨的大螢幕電視、一日三餐的健康搭配滔滔不絕。不少網友驚嘆，「採銷東哥」近乎百分百還原了東哥的表情、姿態、手勢、音色。

據報導，「採銷東哥」AI虛擬人是由京東雲言犀製作的。大模型會注意捕捉和呈現東哥的習慣性表情和動作，比如在講話時偶爾搓動手指，強調某件事時會配合更大幅度的手部動作，還有時不時地點頭等。還會發現他語速比較快，吐字比較輕，有些詞語會習慣連讀，他對「時間」「正是」中的「sh」發音帶有重鼻音，還喜歡稱呼「兄弟們」鼓舞大家的士氣。

據了解，要讓「採銷東哥」AI虛擬人說好「宿遷普通話」，學習本人的發音習慣並不容易。

澎湃新聞報導，根據京東超市揭露，採銷東哥AI虛擬人上播30分鐘，直播間觀看人數破1000萬；僅40分鐘內，直播間觀看人數超過1300萬，創造京東超市採銷直播間開播以來，觀看人數的最高峰；近1小時觀看量超2000萬，直播時段用戶平均停留時長達到日常平均值的5.6倍。40分鐘內，直播間整體訂單量破10萬。

直播期間，採銷東哥AI虛擬人帶貨產品包括海信空調、創維電視、藍莓、牛奶、玉米等各類生活用品。

儘管「採銷東哥」AI虛擬人無論是外貌神態還是語調，都模仿劉強東本人的習慣，但是不少網友依然評價稱過於生硬，許多網友喊話京東，要求劉強東本人親自上播，「山寨版的東哥還是缺少了一些感情」。

此外，橙柿互動客戶端報導，其實不只是劉強東，這幾年，創業家親自下場為自家產品月台已經漸漸成為潮流。小米集團CEO雷軍也發文宣布：計畫將於4月18日下午4點開場直播。

這也不是雷軍第一次直播，早在兩年前的小米十周年之際，雷軍就開啟了首場抖音直播帶貨，一舉曬出20款小米爆品。就在今年3月14日，蔚來創辦人、董事長、CEO李斌也在社群平台開啟直播首秀。

360集團創辦人周鴻礪更直言，企業家都應該當網紅，人們大腦已被短片和直播格式化，企業沒網紅發產品都沒人知道。

劉強東為形象的虛擬AI人物「採銷東哥」16日進行直播帶貨首秀。(取材自澎湃新聞)
劉強東為形象的虛擬AI人物「採銷東哥」16日進行直播帶貨首秀。(取材自澎湃新聞)

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