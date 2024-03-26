胡潤中國富豪榜出爐 鍾睒睒財富縮水仍第1、黃崢資產飆升第2

中國首富鍾睒睒。(中新社資料照片)

胡潤研究院發表「2024胡潤全球富豪榜」，上榜的中國企業家總財富縮水15%，並有逾200位中國企業家被剔出榜單，占落榜總數的75%。與此同時，新上榜的則有50多人。中國瓶裝水品牌「農夫山泉 」創辦人鍾睒睒第四年成為中國首富。

據每日經濟新聞報導，據統計，截至今年1月15日，全球增加167位10億美元級的富豪企業家，總數達3279位。其中，美國增加最多，增加了109位至800位；中國減少155位達814位，仍居世界第一；印度以271位排名第三，增加84位，是美國以外新上榜企業家最多的國家；英國則超越德國，以146位排名第四，德國140位排第五。

70歲的農夫山泉創辦人鍾睒睒以人民幣4500億元的身價連續第四次成為中國首富，但財富比去年縮水9%，全球排名下降6位至第21位；44歲的拼多多 黃崢財富增長71%，以人民幣3850億元首次晉升為中國第二大富豪。53歲的騰訊創辦人馬化騰財富縮水10%，以人民幣2500億元位居第三。

馬雲則跌出中國富豪前十位置。(路透)

馬雲今年則跌出中國富豪前十位置，在中國榜單上排名第11位，身家為1500億元，較去年縮水16%。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤指出，全球10億美元級的企業家人數增加了5%，幾乎彌補去年全球經濟走出疫情影響，以及對美國降息的普遍預期所造成的所有損失。不過，中國財富創造結構持續發生巨變，近一年榜上企業家總體減少了150多位，兩年來落榜企業家人數接近450位，新上榜的有120多位。

拼多多董事長黃崢財富增長最多。（取材自鳯凰網科技）

文匯報報導，胡潤表示，這幾年最突出的中國企業家之一是拼多多40多歲的黃崢，連續兩年成為中國財富增長最多的企業家。黃崢創立拼多多才不到10年就已經進入全球企業家前30名，拼多多市值也在去年第一次超過阿里巴巴。拼多多去年三季報顯示，其總收入同比增長超90%，遠超市場預期。另外海外業務Temu和快團團業務發展勢頭良好。

受惠於人工智能（AI ）大爆發，全球一半以上新增財富來自於AI。相比AI業界企業家，中國的新能源和房地產企業家過去一年財富縮水不少。電池製造商寧德時代的曾毓群財富縮水900億元；萬達王健林家族財富縮水72%至300億元，旗下萬達商管大部分股份已被凍結；碧桂園的楊惠妍家族財富縮水60%至440億元；京東的劉強東、章澤天夫婦財富下降500億元，至495億元。

上榜中國企業家的總財富接近人民幣19兆元，也比去年下降15%。