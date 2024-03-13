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中國學術造假一條龍 國際期刊頻撤文章

中國新聞組／北京13日電

今年1月份，有消息稱，出版商近年來撤回了數千部中國學者的作品，隨後中國開始打擊學術研究中的造假行為。然而，觀察家表示，因為學術造假太普遍，解決這個問題將會很困難。

美國之音報導，中國學術造假問題嚴重，根據科學期刊「自然」（Nature）的數據，光是2023年，就有大約1萬4000篇論文被各種英文期刊撤稿，其中四分之三涉及中國合著者。

據報導，中國學者、學生和教授都表示，學術造假問題普遍存在，因很容易花錢找代筆者撰寫研究論文，並發表在低品質期刊上。這種產業一條龍服務，造假情況太普遍令打擊困難。

曾經是山東省煙台魯東大學歷史系研究生的孫富貴說：「如果你在經濟上沒問題，就可以把研究交給其他人幫你做，不論是發論文還是找刊物，都有這樣的一條龍服務。而且不只是學生，連老師找這些代筆的情況也不意外。」

據報導，另鄭州大學前心理學研究所所長楊寧遠說，認識一個朋友一共幫了八個人寫了博士論文，一篇收2萬元人民幣（約2785美元），這些博士最終都過了關，但代筆者自己根本不是博士。

分析家認為，中國學術研究的政治性質在某種程度上導致學術誠信問題。

報導指出，美國智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國問題專家孫韻（Yun Sun）認為，美國和中國的學術文化都獎勵發表大量論文的學者。但區別在於資訊的透明度、學術交流的自由和中國研究的可及性，這些都受到中國國家的嚴格控制。

孫韻說，如果數據是在美國大學裡造假的，那麼這個人的同事和同行能夠知道並挑戰他們。但是，當造假發生在中國時，很難甚至不可能進行核實。

此外，美國漢學家、加州大學河濱分校（UC Riverside）講座教授林培瑞（Perry Link）表示，中國偽造的研究數量反映了官員對真相的漠視，在這樣的制度下政府官員無法進行打擊。

林培瑞另認為，中國學術研究中摻雜政治也阻礙高品質的新研究；「前沿研究，即使是在技術領域，通常最好由自由思考的頭腦完成，而不是處在政治權威之下」。

加州大學 鄭州

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