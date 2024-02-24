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列車員不該在餐車吃飯？ 乘客懟出風波

中國新聞組／綜合報導
列車乘務員在餐車用餐時與一名男乘客發生爭執，遮臉不滿乘客拍攝。（視頻截圖）
列車乘務員在餐車用餐時與一名男乘客發生爭執，遮臉不滿乘客拍攝。（視頻截圖）

日前由上海南開往海口的K511次列車運行期間，幾名乘務員在餐車用餐時與一名男乘客發生爭執，乘客說：「你們是服務人員，這裡不是你們待的地方。」該乘客事後表示，當時乘務員邊吃飯邊大聲說話吵到他了，不過他為他的過激言論，向被傷害到的人致歉。一名高鐵乘務員說，列車工作人員可以在餐車用餐。

來源：YouTube

極目新聞報導，22日凌晨1時左右，上述男乘客在某短視頻平台發布了該段視頻，稱K511列車乘務員半夜聚集餐車，打擾乘客休息，且乘務員態度惡劣。

影片顯示，在列車餐車上，幾名工作人員與一名男乘客產生言語爭執。其中一名工作人員稱：「我們剛起床接班，在這裡吃個飯，你來找茬？」而認為被打擾到的男乘客回答：「我只是建議你們小聲一點。」上述工作人員稱：「你說了建議嗎，直接拿起手機就錄，什麼意思，我沒有聽到你說。」

隨後，又有一名工作人員與上述男乘客爭執了幾句，該乘客這時說道：「這裡根本就不是你們待的地方懂不懂，這是乘客用餐的地方，你們用餐到其他地方去，你們是服務人員。」有工作人員回答：「服務人員不要吃飯啊？」

不少網友表示，空服員半夜交接班本來就很辛苦，應該多一些尊重和理解，乘客也不應歧視他人職業。還有網友稱，雙方應該心平氣和地溝通，爭吵只會讓衝突升級。

列車工作人員能在餐車用餐嗎？一名高鐵乘務員介紹，不管是高鐵還是普速列車，工作人員都被允許在餐車用餐。有的餐車會有工作人員用餐專區，沒有的話，大家通常會站在餐車的吧台吃飯。

當事男乘客表示，一開始自己並不是不讓乘務員在餐車用餐，而是對方邊吃飯邊大聲說話，當時已經深夜，工作人員沒考慮到餐車內想休息的乘客的感受。拍影片前他已經表達過不滿，但乘務員卻稱沒聽見，還認為自己「找茬」，才導致他的不滿情緒進一步累積最終爆發，「當時我很激動，沒有把意思表達清楚。」語言可以是一把傷人的「劍」，他為使用這把「劍」而傷害到的與這事兒無關的人，真心致歉。

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