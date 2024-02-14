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龍年春節遇上情人節 黃金買氣大爆發 龍元素受青睞

中國新聞組／北京14日電
龍元素黃金飾品銷售火爆。（取材自紅星新聞）
龍元素黃金飾品銷售火爆。（取材自紅星新聞）

每年春節都是黃金飾品的熱銷時期，取新年添金的寓意，今年的龍年春節也撞上了情人節，「黃金熱」持續升溫，特別是龍元素的黃金飾品銷售火爆；購買人群既有中老年人，也有90後00後；有的是情侶贈禮，有的是新年禮物，還有人是為了犒勞辛苦了一年的自己。

紅星新聞報導，各大品牌的金價雖略有差異，但大多在人民幣625元/克左右（約87美元/克）。春節期間品牌方都推出了優惠活動，一般每克黃金減人民幣30元，制定價飾品8-9折，相當於去年10月左右的價格。

根據多家金飾店的導購介紹，龍元素的黃金飾品銷售火爆，特別是龍年生肖轉運珠，由於造型新穎時尚，且價格相對較低，可以自由搭配，最受消費者青睞；對轉運珠有興趣的大多是自用的年輕人，有消費者表示，前年買了一顆虎，今年買了一顆龍，希望今年能龍騰虎躍。

值得一提的是，轉運珠是3D硬金工藝，以固定的標價銷售，不如按克重賣的足金飾品保值；年長一些的消費者更多選擇黃金吊飾、手鐲、吊牌等。

據報導，一些對保值有更高要求的消費者乾脆購買了投資屬性更強的豆豆金、金鈔、金條和金擺件。根據六福珠寶導購介紹，相較於銀行10克起售的金磚，豆豆金的購買壓力較小，能滿足投資人集腋成裘的儲蓄需求。許多消費者每一兩個月就會買一顆，相當於存錢，網路上也有不少攢豆豆金的曬圖。現場就有位男士購買了3顆豆豆金贈送給家人，每顆重量1克，按投資金條價為人民幣556元/克。

有投資經理提醒，「相較於投資金條、金幣，金豆的成色、規格不統一，缺少權威發行機構背書。如果是出於投資的目的，還是建議去銀行購買金條。即便是大品牌，其投資金條價也比銀行高。相對來說，銀行金條的工費最低，變現更容易。」

有金店導購如此形容金價：「貴得很穩定。」她表示，今年該品牌的首飾金價格都是人民幣600多元/克，人民幣626元/克已經維持了20天。金價處於歷史高位，但「買漲不買跌」，近期買金飾的人反而更多，「大家都認為金價總體是上漲的，買金子保值。」

瑞銀在最新報告中指出，由於對聯準會將開始降息的預期，黃金和白銀價格預計將在2024年進一步攀升。瑞銀貴金屬策略師Joni Teves表示，其預計，聯準會轉向寬鬆政策將推高金價。此外，這還伴隨著美元走弱。他預計金價將在今年底觸及每盎司2200美元。

投資 金價 聯準會

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