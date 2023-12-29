沒錢買國產…新能源車價追豪車 網諷「只能開奔馳、寶馬」

蔚來公布首款行政旗艦轎車ET9售價達80萬元。（取材自官網）

年末，汽車行業「價格戰」再起，但一邊是車企和經銷商們以價換量衝刺銷量，另一邊是新能源車型價格直逼傳統豪車，蔚來ET9定價80萬(人民幣，下同)、問界M9定價超50萬，車價愈賣愈貴，讓民眾感嘆「以前沒錢買國產，現在沒錢買國產」。

中新經緯報導，蔚來23日公布首款行政旗艦轎車ET9售價達80萬元，其對標的是邁巴赫S級、寶馬7系和保時捷帕拉梅拉。緊接著26日，華為 常務董事、終端業務CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東，公布問界M9售價為46.98萬-56.98萬元，並稱該車對標的是勞斯萊斯庫里南。

今年以來，多家車企推出了價格超50萬元以上的車型。

9月，仰望U8正式上市，售價為109.8萬元；10月，極氪智能科技正式發布極氪001 FR，官方零售價為76.9萬元起；廣州車展期間，理想MEGA開啟預訂，預售價格為60萬元以內。除此之外，還有售價達70萬的長城坦克700。就連即將上市的小米 SU7，雷軍也發文稱，「關於定價還沒有最終決定，不過確實有點貴」。

在問界M9發布會期間，看過新車定價的網友總結：「你們再不努力工作，以後只能開奔馳E、寶馬5、奧迪6。」也有網友稱：「以前沒錢買國產，現在沒錢買國產。」

價格戰下，車企為何反向操作，新車價格越來越貴？

中國汽車流通協會新能源汽車分會秘書長章弘分析，近幾年消費者持幣待購的觀望趨勢愈濃，在價格戰的背景下，中低端車型更受到市場的青睞。但是企業銷售中低端車型基本處於「賠本賺吆喝」的狀態，於是就出現新車定價越來越高的現象。

章弘表示，車企密集推出高端車型，一方面可以滿足市場對於高端車型的需求。另一方面，能夠彰顯車企的實力，進一步提升車企的品牌形象。而且還可以借此回籠一部分資金。高端車有利可圖，可以為企業贏得利潤 ，這是中低端車無法達到的目標。

同時，目前電池等原材料價格大幅下降，為車企帶來成本降低的機會和優勢，也使得高端車的利潤空間得到了保障。