五月天全年68場演唱會 在陸吸金近30億

五月天11月在上海舉辦「好好好想見到你」演唱會。(圖：相信音樂提供)

知名樂團「五月天」演唱會假唱風波掀起輿論巨浪。南都大數據研究院梳理發現，今年「五月天」演出強度極高，國內外至少安排68場演唱會，估算全年在中國內地吸金已達29.6億（人民幣，下同，約4.16億美元）。隨著事件發酵，上海徐匯區消保委回應稱，若經行政部門認定假唱詐欺 行為屬實，消費者可要求退一賠三。

21世紀經濟報導指出，五月天今年截至目前，已在北京、杭州、武漢 、上海等城市共演出39場，演出排期密集，經常一城連唱四天。僅在今年11月，五月天就在上海共舉辦8場演唱會。

據藍鯨財經報導，上海場11月12日至21日共演出8場，最高票價為1855元，最低為355元，按上海球場7.2萬座位數計算，單在上海一地，五月天就吸金逾6億。演唱會的火爆也體現在應援物的銷售上，據極目新聞報導，五月天北京演唱會光螢光棒銷售就達5萬根，總額突破700萬元。

五月天如果被證實是假唱，將面臨罰款與巨額求償，依據2020年11月修訂的「營業性演出管理條例」，除了由縣級人民政府文化主管部門處5萬元以上、10萬元以下的罰款，舉辦單位可依法向負有責任的文藝表演團體、演員追償；至於觀眾也有權要求演出舉辦單位賠償損失，上海徐匯區消保委表示，消費者可要求退一賠三。

該條例也明確指出，若演出舉辦單位、文藝表演團體在兩年內再次被公布存在違規行為，由原發證機關吊銷營業性演出許可證；個體演員在兩年內再次被公布的，由工商行政管理部門吊銷營業執照，五月天若被證實假唱，恐失去中國如此龐大的市場。