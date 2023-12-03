央視春晚主題「龘」 讀音是什麼？考倒人
進入12月，一年一度的「春晚」腳步聲也越來越近了。中央廣播電視總台2日發布《2024年春節聯歡晚會》的主題為——「龍行龘龘，欣欣家國」，主題發布後，「龘」這個字也引發關注。
封面新聞報導，看到「龘」這個字，不少人估計第一感覺是：結構和筆畫都很複雜。三個龍的繁體字放在一起，讀什麼，是什麼意思？根據《康熙字典》記載，「龘」出自中國古代第一部楷書字典《玉篇》。《玉篇》中解釋「龘」，音同沓（dá）。龍行龘龘也，形容群龍騰飛的樣子。
龘這個字的構造是由三個「龍」字組成的繁體字，猶如三條龍在空中騰飛。這種構造方式，既體現了古人的想像和藝術感，也展現了他們對自然與宇宙的敬畏與理解。在現代社會中，雖然龘這個字已經逐漸淡出人們的日常生活，但在一些特殊場合，比如書法、藝術設計等，仍能看到它的身影。
同時，央視甲辰龍年春晚的主標誌也正式發布。2024年總台春晚主標識以「龘」字為主視覺符號，整體設計以中國傳統篆刻藝術中極具特色的「國朝官印」字體－九疊篆為靈感來源，莊重平衡、中正勻稱，彰顯出大氣雄健的文化氣象。主標識由中國探月工程、中國行星探測工程標識的設計者顧永江設計，在傳統書法的基礎上，進行了富有現代氣息的「再加工」，金屬質感的色彩光澤讓「龘」字的造型酷似一枚晶片——從古老漢字到現代科技，龍年春晚主標誌連接古今、融通未來。
據報導，西南交通大學特聘教授、巴蜀方言與文獻研究中心主任汪啟明表示，「文字是記錄語言的符號。生僻字大概就是指，那些大家口頭上不怎麼說，寫文章也不怎麼用的字，這種情況是比較多的。1988年，國家語委、國家教委聯合發布的《現代漢語常用字表》中，包括常用字和次常用字一共3500個。此外，還有一些沒有進入這個表、但大家還在用的字，總共也就七、八千個。像『龘』這樣的字，肯定是在常用字和次常用字範圍之外，屬於生僻字。平時不怎樣用的生僻字，在日常語言生活之外，偶爾也會被一些特殊情況下會再度使用。」
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