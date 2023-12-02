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河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

中國新聞組／北京2日電
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北億萬富翁解克鋒與3個月大時就被拐的二兒子終於重逢，含淚相擁。這一抱，足足等了25年。為了找回兒子，解克鋒曾花光所有積蓄，為了「給回來的二兒子更好的生活條件」，他邊尋子邊創業，累積人民幣上億身家。解克鋒說，已為二兒子裝修好3套房，還要帶他去提車，「把這25年缺失的關愛都補回來。」 

解克鋒和親友拉橫幅迎接兒子回家。（取材自極目新聞）
解克鋒和親友拉橫幅迎接兒子回家。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，1998年春節前，河北邢台的男嬰解清帥在家中失蹤。解克鋒回憶，當年他在外做工程，妻子一人照顧解清帥。臘月初四下午，解克鋒妻子出門買菜沒鎖門，沒想到返家後已不見解清帥的蹤跡，當時門口有兩名年齡約35歲、操著南方口音的男子也不見了，他們懷疑孩子是被拐賣。

解清帥失蹤後，解克鋒急忙報警，但都沒找到二兒子。此後，解克鋒踏上漫漫尋子路，夫妻倆一年多就花光積蓄；後經親友相勸，他們重打精神，邊創業邊尋子，這樣孩子回來後也可以給他更好的生活條件。

解克鋒一家人尋子的範圍從邢台周邊到北京、天津再到全國。近25年裡，解克鋒努力將自己的事業做大，目前已有上億身家；而他尋子的同時，還幫助了20多個家庭團圓。

當年的尋人啟事。（取材自瀟湘晨報）
當年的尋人啟事。（取材自瀟湘晨報）

解克鋒曾為了找到孩子開出了高額懸賞，「如果能提供孩子的線索，我給20萬酬謝；如果能把孩子找到並送回來，我會給100萬的酬謝。」2022年，解克鋒因懸賞百萬尋子再次被多家媒體報導，他稱，「家裡為這位二兒子準備了三套裝修好的房子」。

時隔25年，江西警官透過DNA技術與人臉辨識，終於找到解清帥，當時他正在四川打工。解克鋒得知找到失散多年的兒子，激動說，「DNA比對100%，一個數字都不差。這一天我等了25年。」

據報導，解清帥當年被拐到離邢台不過四、五十公里的邯鄲市，養父母早逝，一直跟著爺爺奶奶長大。近年來，解清帥在成都工作，還沒結婚，在前往老家的大巴車上，解清帥和母親的手緊緊相握。解清帥說，他知道自己身世的消息三四天了，需要一些時間慢慢適應，這事還沒告訴女友。

解清帥和母親乘坐大巴車前往歡迎儀式現場。（取材自極目新聞）
解清帥和母親乘坐大巴車前往歡迎儀式現場。（取材自極目新聞）

1日，解清帥在老家河北邢台舉行認親儀式，解克鋒為二兒子準備的三套房都已裝修好，「他吃了不少苦，太心疼了」，打算認親後要先幫他買輛新車，「特別對不住孩子，我想把這25年缺失的，都補回來。」

解克鋒的大女兒幾度落淚說，父親一直以來沒有放棄過尋找哥哥，今天終於能團聚了；哥哥也走上前加了解清帥的微信說，「現在就把你拉進家庭群。」

解克鋒的妻子也忍不住落淚，「這個兒子從小沒有感受過母愛和父愛，我們想好好補償他，讓他感受到家庭溫暖。」

影音來源：YouTube

DNA 微信

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