中國「最強大學寢室」在這？ 哈工大室友3人全當選院士

哈爾濱工業大學學生七公寓506宿舍。(取材自人民網/校方供圖)

韓傑才、赫曉東和郭世澤曾是哈爾濱工業大學的同寢室室友，先後當選院士。(取材自人民網)

中國科學院、中國工程院日前公布2023年增選當選院士名單，有趣的是，其中兩名院士在讀博士期間是同宿舍寢室的室友，而該寢室的第三名室友，也於2015年時當選院士。同一個寢室的三名博士生全部當選院士，引發網友熱烈關注，驚嘆「最強大學寢室來了」，也有人說：「第一件事先轉給我室友。」

人民網報導，哈爾濱工業大學航太 學院教授赫曉東今年當選中國工程院院士，同校的電子資訊工程學院校友郭世澤則當選中國科學院院士。而這兩名新科院士在讀博期間，曾同住在該校的學生七公寓506，而這間寢室的另一名室友韓傑才，則早兩名室友一步，於2015年先當選了中國科學院院士。

對於室友先後當選院士，郭世澤說，「韓傑才當選院士的時候，我就開玩笑說：要是有一天我們仨都能當選院士，不知會是什麼感覺」，沒想到真有一天能夢想成真。

郭世澤1991年時從河北考入哈工大電磁測量技術及儀器專業博士班，與就讀於複合材料與結構研究所的博士生韓傑才、赫曉東成為室友。「我們仨最大的特點就是都特別專注，心無旁騖地學習和做學術研究，基本上不會為不相關的事情分神」，赫曉東回憶說，讀博期間，三個人早早就選定研究方向，一心著手課題研究。

「好的室友會互相幫助，好的同學會互相影響，好的導師指引你的方向」，郭世澤說，一個宿舍、一個班級、一個學校的學風是最重要的，「哈工大的學術風氣特別好」。

赫曉東認為，做學問就是要充分利用各種機會學習，既要與本專業的人交流，也要與非本專業的人交流，這樣就可以取長補短，共同進步。

「我們三個關係特別好，宿舍氣氛始終特別融洽，經常一起交流學術等方面的問題，還經常一起打乒乓球（桌球）」在他們的記憶裡，那段「三人行」的時光美好而珍貴。

如今，韓傑才擔任哈工大校長，赫曉東擔任哈工大國家級重點實驗室主任，郭世澤擔任解放軍 資訊科技安全研究中心研究員。

而在對彼此的評價中，「特別聰明，特別能幹，特別勤奮」是常常出現的詞彙。在赫曉東的印像中，韓傑才、郭世澤這兩個15歲上大學的「天才」室友都是攻堅克難的高手，無論面對怎樣的困難，總是迎難而上、舉重若輕。

赫曉東對郭世澤的「拚勁」印象特別深，「給他一個項目，他能幾天幾夜不睡覺，最終圓滿完成任務」。