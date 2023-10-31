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上海瘋萬聖節 有人扮「維尼」上街…嘲諷當局意味濃

中國新聞組／上海31日電
有民眾打扮成小熊維尼。（取材自小紅書）
有民眾打扮成小熊維尼。（取材自小紅書）

中國一線城市的上海今年萬聖節變裝活動特別盛大，有民眾扮成防疫「大白」、股市被割的「韭菜」、知識分子「魯迅」、甚至還有穿著「維尼」服裝的人出現，嘲諷當局意味濃厚；環球時報前總編輯胡錫進則喊話，別怕洋節，小青年們會把它們過成中國的別一番模樣。

網友「李老師不是你老師」在推特發文指出，過去幾年中國在疫情嚴格管控之下許多節慶受到縮限，今年算是疫情解封後迎來的第一個萬聖節，中國一線大城市的上海今年萬聖節變裝活動好像也特別盛大，不得不說中國年輕人今年真的都豁出去了。

民眾打扮成魯迅。（取材自小紅書）
民眾打扮成魯迅。（取材自小紅書）

據社交媒體流傳的照片，上海萬聖節活動主要集中在上海黃浦區、靜安區的巨鹿路、復興公園一帶。

被網友評為本屆萬聖節冠軍的，包括舉著「學醫救不了中國人牌子」的「魯迅」、內地知名辣椒醬品牌「老乾媽」創始人「陶華碧」、拿著「決戰雙11」電腦的路人社畜、懷抱高考輔導教材的黑眼圈高中生，還有市民扮成一塊寫有「想你的風別TM吹了」的路牌，諷刺各旅遊景點的網紅路牌「想你的風還是吹到了xx」，甚至有民眾脖上掛著上證指數走勢圖，左手拿著一大把韭菜，自稱扮成割韭菜。

男子身批上證指數走勢圖，自稱扮成韭菜。（取材自小紅書）
男子身批上證指數走勢圖，自稱扮成韭菜。（取材自小紅書）

連前環球時報總編輯胡錫進都發文談上海萬聖節，「又一個洋節萬聖節被中國的小青年們生生給『中國化」了。雖說裝扮者的身分有一些似是而非的議論，但那又咋樣？而且，誰敢保證這不是萬聖節全球變異的開始？所以啊，國人別怕洋節，小青年們過著過著就會把它們過走樣成中國的別一番模樣」。

有網友評論，「你們大城市就是會玩」、「美國萬聖節都沒有上海正宗」，還有網友說，上海萬聖節緊跟時事，引發共鳴，就是一場「年輕人表達態度輸出想法的大型演出」。

胡錫進發文談上海萬聖節稱，又一個洋節被中國小青年中國化。（取材自微博）
胡錫進發文談上海萬聖節稱，又一個洋節被中國小青年中國化。（取材自微博）

萬聖節 疫情 防疫

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