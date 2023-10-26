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雙11惡戰開打 李佳琦遭各路圍攻 控低價壟斷、賣假貨

中國新聞組／北京26日電
李佳琦直播間和田玉遭打假。（取材自澎湃新聞）
李佳琦直播間和田玉遭打假。（取材自澎湃新聞）

中國「雙11」網路購物節啟動，各大平台狂打低價戰，「淘寶一哥」李佳琦遭電商巨頭京東、「抖音一哥」瘋狂小楊哥、職業打假人王海指控挾持廠商壟斷價格還售賣假貨，陷於被多方圍攻的惡戰處境，相關話題衝上熱搜。不過都遭李佳琦和相關廠商否認。另據天貓統計，「雙11」開啟預售後一小時內，成交額按年增長超500%的品牌近700個，國貨美妝最受歡迎。

一年一度的「雙11」才剛開始，今年電商平台、品牌方和帶貨主播就掀起低價內卷浪潮，各平台喊出「最低價」、「賣貴就賠」等口號，定價糾紛不斷。一向喊出自己直播間售賣物品是「全網最低價」的帶貨主播李佳琦，日前因「79元眉筆事件」引發輿論風波後，近兩天來再陷入四面楚歌、牆倒眾人推的慘況。

綜合中新網、九派新聞等媒體報導，24日，有京東採銷人員在朋友圈發文喊話李佳琦「二選一」，稱京東收到家電品牌商海氏的律師函，投訴某款海氏烤箱的京東價格低於李佳琦直播售價，違反其與李佳琦簽署的「底價協議」，要求賠償巨額違約金。相關話題衝上當天熱搜榜。

對此，李佳琦所在機構美ONE回應稱，李佳琦直播間和海氏品牌沒有簽訂「底價協議」，也未要求品牌進行二選一。海氏品牌也回應稱沒有和該採銷人員所指的渠道簽訂「底價協議」。

中國「直播一哥」李佳琦遭到多方指控挾持廠商、壟斷產品價格，還賣假的和田玉。（中新...
中國「直播一哥」李佳琦遭到多方指控挾持廠商、壟斷產品價格，還賣假的和田玉。（中新社）

屋漏偏逢連夜雨，有「抖音一哥」之稱的「瘋狂小楊哥」近日直播帶貨時發現產品連結大都疑因跌破底價被下架，氣得在直播間指控是因其賣的價格比李佳琦直播間低，李佳琦仗著自己賣得多就挾持商家，控制產品的價格，逼迫其他直播主不能賣，諷「全被他（李佳琦）搞去了，全被他定的價」，並稱要到國家反壟斷局告狀。

知名打假人王海24日也加入戰局，發布視頻稱李佳琦直播間賣的「鴛鴦金樓」和田玉項鏈為假貨，鑑定證書也是假的。鴛鴦金樓發聲明稱，打假短片嚴重侵害鴛鴦金樓的商業信譽和商品聲譽，已報警處理。

不少網民也質疑所謂的「全網最低價」只是推銷話術。不過，這似乎並未影響李佳琦的人氣，李佳琦「雙11」直播間近日開播後，在線觀看人數最高曾超1000萬。

另據北京日報，天貓「雙11」24日晚上8時開啟預售後一個小時內，成交額較去年同期成長超200%的品牌達1300多個，成交額按年增長超500%的品牌近700個。歐萊雅、海爾、斐樂、蘭蔻、美的、嬌蘭及Nike等品牌成交額爭相破億元人民幣，花至、且初等國貨新品牌也躋身「億元俱樂部」。國貨美妝預售最受歡迎；家用美容美體儀品牌「極萌」同比增長超8000%。

「瘋狂的小楊哥」在直播間批李佳琦。（視頻截圖）
「瘋狂的小楊哥」在直播間批李佳琦。（視頻截圖）

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