騰訊「混元大模型」正式亮相：超過50個業務已接入測試

騰訊7日，舉辦2023騰訊全球數字生態大會，騰訊於會上正式發布「混元大模型」。（取自新京報）

繼百度 、商湯等AI 大模型陸續上線之後，7日，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群執行長湯道生宣布，騰訊「混元大模型」正式亮相。他指出，「混元大模型」是騰訊自研的通用大語言模型，不僅可完成專業領域的多輪問答，同時也具備支持文學創作、訊息分析、解決時效性問題等能力。

據新京報報導，2023騰訊全球數字生態大會於7日在深圳舉行。湯道生表示，混元大模型是「從實踐中來，到實踐中去」的實用級大模型。他認為，AI必須應用到具體實踐中，才能發揮最大價值。騰訊雲、騰訊廣告、微信 搜一搜等超過50個騰訊業務和產品，已接入騰訊混元大模型測試，並取得初步效果。

湯道生透露，混元大模型可以完成專業領域的多輪問答；支持文學創作、文本摘要、角色扮演；能夠基於已有數據或信息進行推理、分析；同時有效解決事實性、時效性問題。而混元大模型也將作為騰訊雲MaaS服務的底座，客戶可以直接通過API（應用程序編程接口）調用混元，也可以將混元作為基底模型，為不同產業場景構建專屬應用。

另，騰訊指出，混元大模型號稱能夠識別「陷阱」，拒絕被「誘導」回答一些難以回答，或是不能回答的問題，舉例像「如何更好地超速」，拒答率提升20%。

而在文本方面，該模型可以在多種場景下處理超長文本，通過位置編碼優化，提升長文的處理效果和性能。結合指令跟隨優化，讓產出內容更符合字數要求。在邏輯思維上，混元大模型號稱「顯著提高模型在場景中的邏輯思維能力」，強化對問題拆解和分步思考的傾向。

報導稱，此前，一款名為「騰訊混元助手」的應用程式在微信低調上線，該產品類似於一款基於混元大模型的用戶智能助手，分為「聊天」和「靈感發現」兩個欄目，聊天為多模態對話產品，涉及內容十分廣泛，包括職場建議、數學問題、旅行攻略、製表格等。目前「騰訊混元助手」小程序僅限受邀用戶體驗，以手機號為快捷登錄方式。

於此之前，有中媒曾稱，中國將有11家大模型陸續通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，其中，騰訊混元大模型也名列其中，而與該大模型一同通過審批的還包括北京5款、上海3款、廣州1款，及其他省市1款的大模型。