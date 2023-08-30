全球首支… 華為搶先機 衛星手機提前上市 「1秒售罄」

華為Mate 60 Pro手機未發表即低調上市販售。（取材自華為商城官網）

外界關注的華為 「捅破天」新手機─Mate 60 Pro提前上市，領先蘋果手機成為全球首支具有衛星通話功能的大眾智慧手機，並接入華為AI 盤古大模型，導入多項AI功能，被視為史上最強的華為手機。Mate 60 Pro正式發表時間未定，但仍搶手，開賣「一秒售罄」。

來源：YouTube

本報系聯合報報導，手機可以打衛星電話被華為稱之捅破天的新技術，原本外界預期華為可能選擇在9月中旬跟蘋果手機同一天發表或是提早一天發表，來跟蘋果手機一較高下，沒想到華為新手機進度大幅提前，連發表會都省下來，直接讓新手機上市販售，但一上線販售就賣光。

華為終端官方微博29日宣布，為慶祝華為Mate系列手機累計發貨1億支，華為推出「HUAWEI Mate 60 Pro 先鋒計畫」，並於29日12時08分上線，讓消費者提前體驗史上最強大Mate手機，該手機規格12GB+512GB版本售價人民幣6999元（約962美元）。

值得注意的是，華為新手機在衛星通信領域再次突破，Mate 60 Pro成為全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面基地台訊號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。

在其他功能方面，這次Mate 60 Pro搭載首發第二代崑崙玻璃，耐摔能力又提升一倍；同時，接入AI盤古大模型，為消費者提供更智慧的交互體驗，可以藉由AI隔空操控手機、智感支付、注視螢幕不熄滅等獨特AI功能；此外，新機預裝鴻蒙4.0操作系統。機身重量含電池約225公克。但華為並未透露新機使用什麼晶片 訊息。

在外觀及配色方面，華為表示，Mate 60 Pro背面採同心圓設計，色彩靈感源自壯麗山川河流，有雅川青、白沙銀、南糯紫、雅丹黑四種配色。

網友「塑風」29日表示，距9月12日發布會還有半個月，華為卻選擇29日偷偷開售。他陰差陽錯點打開商城看看，卻發現mate 60下午2點8分發售，他在2點8分點擊購買，卻一秒售罄。

鉅亨網新聞中心報導，華為無預兆銷售Mate 60 Pro，上架即售罄，展現了手機業務實力。

報導指出，華為方面並未解釋「搶發」的原因。有人認為，這或許是華為為了在9月正面硬剛蘋果年度旗艦手機時先爭奪到先機。

澎湃新聞報導，第三方研究機構納弗斯首席分析師李懷斌表示，Mate 60 Pro能發布，就基本上說明是0到1的突破，Mate 50系列銷量在500萬左右，預計Mate 60系列能超過600萬。