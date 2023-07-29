五月天泉州演唱會場頂棚 被颱風吹掀? 官：小量表皮脫落

網友傳言截圖。（取材自揚子晚報）

颱風「杜蘇芮」28日登陸泉州晉江，泉州民眾發現在狂風肆虐下，泉州市海峽體育中心被吹走頂棚，該場館8月24日將舉行台灣樂隊五月天的演唱會，引發網友猜測演唱會恐被迫延期。泉州官方28日回應指，只是頂棚外部的「小量」彩板表皮脫落。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，在網友上傳視頻中，大風肆虐，一體育場頂棚疑似有大型的缺口，頂棚有部分表皮一大片一大片被狂風颳走。

極目新聞報導，有網友在朋友圈配發文圖稱，「原計畫買了五月天演唱會門票的，可以開始申請退票了，主會場都被吹倒了」。

家住體育場附近的居民林先生表示，體育館的造型原本是花瓣形的，在網傳視頻中，因為拍攝角度的問題，看起來像是一整個頂棚中間塌了很大一塊，因而引起網友關注，但實際上並沒有塌。在林先生所發的視頻和照片中，可以明顯看到只是有部分的外部材料脫落。

報導說，另經查詢體育館的設計圖及航拍圖發現，該體育場以花瓣形設計，看台被分為四個區域，每個區域都有單獨的頂棚。