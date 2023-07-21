孫楊領證了 娶小5歲體操女神 曾上戀愛節目

孫楊曬出結婚證。（取材自微博）

中國游泳好手孫楊 ，在中國擁有不輸藝人的高人氣；其2021年因違反禁藥規定而遭禁賽，今年31歲的他早前透露沒有退役、絕不放棄2024年的巴黎奧運 。北京 時間20日孫楊宣布了好消息，他與體操選手張豆豆領證結婚了。

綜合媒體報導，孫楊與張豆豆分別在微博宣布結婚喜訊：「抬頭見喜」、「喜上眉梢」，並曝光一系列結婚照片。消息一出吸引粉絲、網友祝福。

孫楊曾在訪談中誇起女友張豆豆，「首先我們兩個的職業非常相似，其次就是她選擇義無反顧支持我——運動員這個職業基本上都是聚少離多，要訓練要比賽，她的理解和支持就是最吸引我的地方。當然，還有就是簡單、直率、真誠。」

據了解，比孫楊小5歲的張豆豆，現獲聘擔任中國國家藝術體操隊的教練，姣好面容和身材被譽為「體操女神」，曾在2020年參加過綜藝節目「女兒們的戀愛第三季」，人氣急升。

孫楊曾在2012年倫敦奧運會上，以打破奧運紀錄的成績獲得400公尺捷泳冠軍，為中國在奧運會男子游泳的第一面金牌。不過，2018年卻因違反禁藥規定爆出禁賽風波，經過2021年的聽證會後，他的禁賽期減為4年3個月。