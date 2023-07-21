我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

孫楊領證了 娶小5歲體操女神 曾上戀愛節目

中國新聞組／北京21日電
孫楊曬出結婚證。（取材自微博）
孫楊曬出結婚證。（取材自微博）

中國游泳好手孫楊，在中國擁有不輸藝人的高人氣；其2021年因違反禁藥規定而遭禁賽，今年31歲的他早前透露沒有退役、絕不放棄2024年的巴黎奧運北京時間20日孫楊宣布了好消息，他與體操選手張豆豆領證結婚了。

綜合媒體報導，孫楊與張豆豆分別在微博宣布結婚喜訊：「抬頭見喜」、「喜上眉梢」，並曝光一系列結婚照片。消息一出吸引粉絲、網友祝福。

孫楊曾在訪談中誇起女友張豆豆，「首先我們兩個的職業非常相似，其次就是她選擇義無反顧支持我——運動員這個職業基本上都是聚少離多，要訓練要比賽，她的理解和支持就是最吸引我的地方。當然，還有就是簡單、直率、真誠。」

據了解，比孫楊小5歲的張豆豆，現獲聘擔任中國國家藝術體操隊的教練，姣好面容和身材被譽為「體操女神」，曾在2020年參加過綜藝節目「女兒們的戀愛第三季」，人氣急升。

孫楊曾在2012年倫敦奧運會上，以打破奧運紀錄的成績獲得400公尺捷泳冠軍，為中國在奧運會男子游泳的第一面金牌。不過，2018年卻因違反禁藥規定爆出禁賽風波，經過2021年的聽證會後，他的禁賽期減為4年3個月。

此外，孫楊也有出演「真正男子漢」等中國節目。

孫楊宣布與張豆豆領證了。（取材自微博）
孫楊宣布與張豆豆領證了。（取材自微博）

孫楊 奧運 北京

上一則

非清華不讀？高考15年釘子戶死心想回家了

下一則

金融監管總局 省市機構統一同天掛牌

延伸閱讀

陳美鳳20歲辣肉比基尼撐不住 邪惡視角5萬粉看呆

陳美鳳20歲辣肉比基尼撐不住 邪惡視角5萬粉看呆
游泳／孫楊與體操女友領證結婚 曾誇她直率真誠

游泳／孫楊與體操女友領證結婚 曾誇她直率真誠
NBA／柯瑞打奧運初體驗？柯爾親自招募

NBA／柯瑞打奧運初體驗？柯爾親自招募
NBA／柯瑞生涯從未打過奧運 柯爾已招募他2024參賽

NBA／柯瑞生涯從未打過奧運 柯爾已招募他2024參賽

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」