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身體不適討開水 奶茶店賣她人民幣10元…「滬上阿姨」惹議

中國新聞組／北京11日電
「滬上阿姨」一杯開水賣10元人民幣，引起熱議。（取材自環球網財經）
「滬上阿姨」一杯開水賣10元人民幣，引起熱議。（取材自環球網財經）

山東威海一名女子日前因身體不適，路過奶茶店「滬上阿姨」時，向店員要了一杯熱水，店員告知只要白開水也須收取一杯奶茶的費用，女子掃碼付款後才發現被收了10元人民幣（約1.4美元），她覺得這個收費太離譜，事後在網路上抱怨，引發熱議。

來源：YouTube

對此，「滬上阿姨」回應稱，因為店內杯子的數量都是會盤點的，顧客就算只要了白開水都必須算一杯奶茶的錢，且已經徵得顧客同意，但強調會再與該女子溝通。

環球網財經報導，女顧客表示，日前她在逛街時去了一家名為「滬上阿姨」的奶茶店，想要一杯熱水，店員告訴她，如果只要一杯白開水的話，必須收取一杯奶茶的費用，但並沒有說出具體的金額。女顧客掃碼付款後，才發現一杯白開水收了10元人民幣。女顧客說，由於當時她身體不舒服，所以沒有追問，但事後她覺得這個收費實在太離譜。

「滬上阿姨」的做法引發了一些爭議和質疑，有人認為一杯沒有任何料的開水收費10元人民幣實在是不合理，也有一些人表示，商家在事前應該明確告知具體費用，以免引起顧客不滿。

對此，「滬上阿姨」工作人員受訪時表示：「針對網上發酵的10元白開水事件，公司第一時間展開情況調查，當日是因為顧客到門店要買一杯白開水的需求，由於門店杯子數量都是會進行盤點的，並不能直接點白開水，因此店員提前告知顧客，只能收取一杯奶茶的金額，在徵得顧客同意後，門店才提供了相應的服務。目前，總部已經介入處理了，與顧客溝通等問題。」

報導介紹，「滬上阿姨」成立於2013年，隸屬於上海臻敬實業有限公司，是一家新式鮮果茶品牌。

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