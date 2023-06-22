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曾在中國服裝品牌中排名第一 拉夏貝爾聲請破產

中國新聞組／北京22日電
知名品牌突然申請破產。(取材自新黃河)
知名品牌突然申請破產。(取材自新黃河)

曾擁有近萬家門店，曾被譽為「中國ZARA」的快時尚品牌拉夏貝爾，突然聲請破產。據「上海破產法庭」微信號20日發布消息，新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司因不能清償到期債務，並且明顯缺乏清償能力，經債權人聲請，上海市第三中級人民法院裁定受理拉夏貝爾破產清算，並指定北京市金杜律師事務所上海分所擔任管理人。截至目前，管理人已審查確認債權金額3億4315萬5990.54元人民幣(約4777億5000萬美元)，涉及133家債權人。

21世紀經濟報導指出，拉夏貝爾——由福建商人邢加興創立於1998年的女裝時尚品牌，23年間曲折求變。先是在2011年一改直營模式，調整為股份制公司，2014年登陸香港聯交所，三年後於上交所上市，成為中國首家以「A股+H股」形式上市的服裝公司。天風證券在2017年9月的研報中表示：拉夏貝爾市場占有率排名全國第三，占比達到5%，由於排名前兩位均為國際品牌，拉夏貝爾在中國服裝品牌中排名第一。

更變經營形式的同時，該集團品牌也不斷擴充。轉折發生在2010年。彼時，拉夏貝爾迎來聯想控股旗下君聯資本4500萬元的投資，自此走上急速擴張之路，門店及網點數從2010年的900家擴充到2011年的1841家，並於2018年6月底達到巔峰，形成9647家的巨大規模。廣增門店的確奏效一時。2017年集團實現營收89.99億元，2018年營收首次超過100億元，同比上漲13.08%至101.76億元。這在整個女裝行業都屬罕見。 

新黃河報導，2022年4月14日晚，拉夏貝爾公告表示，上交所決定終止公司A股股票上市，自2022年4月22日起，公司A股股票進入退市整理期。直至20日，正式進入破產清算，招募投資人。

知名品牌突然聲請破產，女星楊紫為代言人。(取材自微博)
知名品牌突然聲請破產，女星楊紫為代言人。(取材自微博)

破產 營收 投資

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