我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

懶人包整理／黃子佼3影片「毀滅式爆料」

「巧克力大爺」出圈 青島海灘一道獨特風景線

中國新聞組／北京19日電
青島新特產「巧克力大爺」也會吊吊單槓，鍛練身體。（取材自齊魯晚報）
青島新特產「巧克力大爺」也會吊吊單槓，鍛練身體。（取材自齊魯晚報）

青島海灘上，每年夏天就會出現夏日限定款特產，除了「臉基尼」大姨，「巧克力大爺」也成功出圈，這群有著不同深棕色系色號的大爺們，成為了海灘上別樣的風景。

來源：YouTube

齊魯晚報報導，放眼望去，沙灘上到處都是各種色號的大爺（黑→黢黑→油光發亮的黑），他們曬得黢黑，或躺或坐，縱情享受著大海、陽光帶來的愜意，除了游泳洗海澡，他們也會吊吊單槓，鍛練身體。

網友表示，遠看以為海豹擱淺，近看彷彿到了非洲海灘，「還得是青島，海邊都有這麼多國際友人」。也有人靈魂發問：這得是曬了多久，才能變成這樣？

有青島網友表示，這可不是普通的大爺，關鍵時候他們真救人！稱這些大爺主業沙灘美黑，副業是救人、教游泳、撈拖鞋游泳圈...，「每個大爺手上都有幾條人命，救人一命的命」，「只要他們躺在這兒，你在海裡玩著都安心」。有不少網友現身說法，自己在海邊玩的時候，就被大爺出手相救過。

報導說，這群神秘的「巧克力」大爺是何許人？在青島第一海水浴場西側更衣室門前，有不少健身器械，這也是為常年在這裡洗海澡的「老青島」準備的，他們一年四季都會來這裡健身、洗海澡，尤其是夏天，只穿一條短褲，把自己渾身練得肌肉很強壯，皮膚曬得黝黑，成為沙灘上一道獨特的風景線。

這群人中，已經88歲高齡的青島老漢郝富民說，他每天下午都會來一浴溜達，通過訓練器械活動一下筋骨，再下海游泳，練完後渾身暢快，「常年的洗海澡和長跑運動，給我帶來的最大好處是身體很好，平常很少感冒，看起來有精氣神，每天堅持鍛煉成了我生活的一部分，生命在於運動，這就我常掛在嘴巴的話」。

青島「巧克力大爺」在沙灘上曬得黢黑，或躺或坐，縱情享受著大海、陽光帶來的愜意。（...
青島「巧克力大爺」在沙灘上曬得黢黑，或躺或坐，縱情享受著大海、陽光帶來的愜意。（取材自齊魯晚報）

游泳 健身 肌肉

上一則

鞋面閃綠光…90後成都男搭地鐵被冤枉偷拍 不忍了

延伸閱讀

受糞便細菌汙染 加州10大最髒海灘5個在聖馬刁縣

受糞便細菌汙染 加州10大最髒海灘5個在聖馬刁縣
外星生物？海灘沖上4隻「橘色果凍異形」比輪胎還大

外星生物？海灘沖上4隻「橘色果凍異形」比輪胎還大
畫面超驚悚…成千上萬死魚 沖上德州海灘

畫面超驚悚…成千上萬死魚 沖上德州海灘
成千上萬死魚沖上德州海灘 驚悚現象原因是為何

成千上萬死魚沖上德州海灘 驚悚現象原因是為何

熱門新聞

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
這張珍貴的全家福，章榮高無比珍視。（取材自大象新聞）

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

2023-06-11 09:00

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史
3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做