「巧克力大爺」出圈 青島海灘一道獨特風景線

青島新特產「巧克力大爺」也會吊吊單槓，鍛練身體。（取材自齊魯晚報）

青島海灘上，每年夏天就會出現夏日限定款特產，除了「臉基尼」大姨，「巧克力大爺」也成功出圈，這群有著不同深棕色系色號的大爺們，成為了海灘上別樣的風景。

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齊魯晚報報導，放眼望去，沙灘上到處都是各種色號的大爺（黑→黢黑→油光發亮的黑），他們曬得黢黑，或躺或坐，縱情享受著大海、陽光帶來的愜意，除了游泳 洗海澡，他們也會吊吊單槓，鍛練身體。

網友表示，遠看以為海豹擱淺，近看彷彿到了非洲海灘，「還得是青島，海邊都有這麼多國際友人」。也有人靈魂發問：這得是曬了多久，才能變成這樣？

有青島網友表示，這可不是普通的大爺，關鍵時候他們真救人！稱這些大爺主業沙灘美黑，副業是救人、教游泳、撈拖鞋游泳圈...，「每個大爺手上都有幾條人命，救人一命的命」，「只要他們躺在這兒，你在海裡玩著都安心」。有不少網友現身說法，自己在海邊玩的時候，就被大爺出手相救過。

報導說，這群神秘的「巧克力」大爺是何許人？在青島第一海水浴場西側更衣室門前，有不少健身 器械，這也是為常年在這裡洗海澡的「老青島」準備的，他們一年四季都會來這裡健身、洗海澡，尤其是夏天，只穿一條短褲，把自己渾身練得肌肉 很強壯，皮膚曬得黝黑，成為沙灘上一道獨特的風景線。

這群人中，已經88歲高齡的青島老漢郝富民說，他每天下午都會來一浴溜達，通過訓練器械活動一下筋骨，再下海游泳，練完後渾身暢快，「常年的洗海澡和長跑運動，給我帶來的最大好處是身體很好，平常很少感冒，看起來有精氣神，每天堅持鍛煉成了我生活的一部分，生命在於運動，這就我常掛在嘴巴的話」。