我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯將訪中 共和黨人威脅：不強硬起來 就發傳票

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

中國疫情未來每6個月「陽」一波？ 專家：有新變種風險

記者陳宥菘／即時報導
自然雜誌日前刊登的內容稱，中國疫情每6個月或將出現一次感染周期，且病毒在反覆感染下會有新變種產生的風險。圖為北京市民在夏日高溫下，依然必須戴上口罩防疫。（美聯社）
自然雜誌日前刊登的內容稱，中國疫情每6個月或將出現一次感染周期，且病毒在反覆感染下會有新變種產生的風險。圖為北京市民在夏日高溫下，依然必須戴上口罩防疫。（美聯社）

北京新冠疫情再起？據北京市衛健委消息，「新冠病毒感染」居本月5日至11日法定傳染病例數首位，這也是自4月24日以來連續第7周居首，其中不乏第二次，甚至第三次確診的病患。據人民日報旗下健康時報引述自然雜誌（Nature）日前刊登的文章稱，中國疫情每6個月或將出現一次感染週期，且病毒將反覆感染，並有產生新變種的風險。

報導指，西雅圖華盛頓大學流行病學家阿里·莫克達德（AliMokdad）表示，「不幸的是，這種病毒的一個新現實是我們會反覆感染」，他並指出，「令人擔心的是，這種病毒會產生一種新的變種，可以與目前的變種競爭，而且更加嚴重」。

根據北京大學免疫學家曹雲龍和他的團隊發現，2022年12月的主要流行株是Omicron變異株BA.5和BF.7，誘導產生的抗體對XBB這類變異株能提供約4個月的保護。曹雲龍指出，考慮到當前個體免疫背景的差異，如抗體水平等，這一波感染預計會持續幾個月。

曹雲龍提到，觀察美國等趨勢會發現，今後的感染高峰會逐漸變得平緩，每個週期會拉長，而美國民眾依然在感染，但不再是同時感染。他並指出，感染週期拉長，高峰變得平緩的感染曲線，也將減輕醫療系統的壓力。

據澎湃新聞報導，深圳市第三人民醫院院長盧洪洲教授則認為，隨著時間的推移，新冠的毒力總體會慢慢減弱，「病毒經過三年變異，致病性和傳染性增強的空間已經很有限了」。

盧洪洲並稱，重複感染應該不會是常態，因為免疫屏障建立起來以後，病毒無法廣泛傳播。他認為，由於免疫保護期具有個體差異，免疫保護期短的人會先感染，同時期其他的人則不會被感染，新冠未來的趨勢將是「梯次感染」，不會形成聚集性病例，也不會形成一波又一波的疫情。

上海市肺科醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師胡洋則提醒，近期輕症患者比例不再上升，但中、重度感染的患者開始增多，比例也相應增高。

胡洋表示，這部分病人多以高危人群多見，其中還有一部分人更為特殊，那就是上次感染並導致肺炎的患者，這部分人如果再次感染出現嚴重後果的概率比一般人大，這主要是因為上一次感染過的患者一般體內都有抗體，這一次不一定會感染，一旦再次陽性說明體內抗體不足，身體免疫力低下，容易出現白肺。

但胡洋也說，當重症患者開始增多，這也代表大部分「該陽的人」已經陽過一遍了，病毒流行將緩步走下坡，如6月新冠感染病例上升趨勢便沒有那麼急。不過，這一波流行很難像過去一樣結束得乾脆，會持續有一些人被感染，這是由大家的免疫力不同，抗體下降的速度不同決定的。

北京 疫情 免疫力

上一則

中駐英大使：去風險與脫鉤如出一轍 遏制中國注定失敗

延伸閱讀

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
抗組織胺影響幼兒注意力？ 專家反駁、勿過度延伸

抗組織胺影響幼兒注意力？ 專家反駁、勿過度延伸
癌症化放療不適 中醫調理可舒緩

癌症化放療不適 中醫調理可舒緩
台灣新冠死因排名 專家預估：2025年才會降

台灣新冠死因排名 專家預估：2025年才會降

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社