馬斯克：中國有意加強監管AI發展 以免威脅政權

馬斯克5日表示，中國計畫針對人工智慧(AI)啟動新的監管規定。圖為特斯拉執行長馬斯克2日與上海廠員工合影。(取材自馬斯克推特)

特斯拉執行長馬斯克 回到美國後，首度在推特 直播上談到上周參訪北京 及上海的行程指出，他從中國官員的談話中了解到，中國官方有意加強監管AI人工智慧，以避免威脅到中國的政權。

馬斯克上周旋風式參訪中國，先到北京與中國官員會面，隨後到特斯拉上海廠與員工同歡。但參訪中國期間，馬斯克罕見沒在自己推特上發文，特斯拉也沒公布馬斯克與官員會面消息，中國媒體則大肆宣傳馬斯克曾會見中國外交部長秦剛、工信部長金壯龍及商務部長王文濤等高階官員。

據外媒報導，馬斯克回到美國後，與美國前總統甘迺迪的侄子小羅勃‧甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）在推特直播時首度談到這次中國行程內容，由於民主黨籍的小羅勃‧甘迺迪已宣布角逐白宮大位，讓這次馬斯克的推特直播受到關注。

馬斯克說，在最近這趟訪中之旅，與中國高階領導層就人工智慧風險及監督或監管必要性，展開頗富成效的討論，從對話了解，北京將監管中國AI發展。

不過，馬斯克沒有詳細說明他與中國官員的討論內容，但他指的可能是一項全面的法律草案，要求新的人工智慧產品在上市前接受安全評估，並確保其反映的是「社會主義核心價值觀」。

現年51歲的馬斯克形容他在中國會議「前景可期」。他說：「我認為，如果在中國開發出一種極其強大的數位超級智慧，實際上是對中國政府主權的威脅。我想他們已將這種擔憂掛在心上。」

據了解，中國「生成式人工智能服務管理辦法」中就禁止宣揚「恐怖主義或極端主義」、「民族仇恨」或「其他可能擾亂經濟和社會秩序內容」，在集權體制下，這些措施幾乎肯定將成為法律。