中房市沒起色 京二手房1天降20萬急求售

中指院數據顯示，中國5月房地產持續下跌，亟需官方更大力度政策支持，示意圖。（中新社）

著名財經作家吳曉波在自己的財經專欄發表「只有樓市才能救內需」的文章，此話題一出迅速引起熱議；不過，繼4月後，中國5月樓市成交繼續回落，杭州、北京 、上海等地二手房成交量出現明顯下滑，北京出現一天降價20萬「只求一賣」，也出現中古屋一個月內降90萬仍賣不出去。而江西南昌因過度建設，目前有20%的住房無人居住，空置率在28個大中城市居首。

據南方都市報報導，吳曉波在文章中表示，提振當今十分低迷的國內需求，亟須找到一個大的投資 和消費池子，恐怕非房地產 莫屬，只有救樓市才能救內需。

報導指出，吳曉波的觀點引起業內學者的探討。金融學家宏皓教授直指，擴大內需的前提是老百姓收入增加，絕對不是救房地產，讓老百姓腰包鼓了，自然內需就會滿足。

據本報系聯合報報導，5月房地產銷售延續上月回落態勢，前三周，重點50城新房成交面積較4月周均下降近兩成。房產業內人士認為，中國6月將迎來上半年收官關鍵節點，預計房企推盤力度和促銷力度都將加大，樓市極需中央監管部門和地方政府更大力度的政策支持，以穩定購房者置業信心和預期。

不過，房市成交不像政策所說的「有信心」。據金融界報導，最近杭州、北京、上海等地二手房成交量出現明顯下滑，5月比4月還要差，北京某頭部中介機構負責人感嘆「腰斬都不足以形容」。他指出，每年5月，二手房市場的成交量會有所回調，但月成交量一般不會低於60、70套，然而這個月還不足10套。

每日經濟新聞報導，北京朝陽區潘家園弘善家園一套72平方米、兩室一廳的二手房源報價從410萬元下調到了390萬元，房主「只求一賣」。另外地壇北里有一個一層的雙南小兩居，裝修確實很好，之前這個戶型均價大概在750萬-780萬元，業主最開始掛牌的時候一定要掛到880萬+，現在這套房子一個月內降了小90萬元，依舊沒能成交。

而杭州也有同樣情況，現在連一些上海房東也繃不住了。

紐約時報中文網報導，以前經濟出現低迷時，中國政府靠投資房地產和基礎設施建設來重振。2010年代中期，中國每年建設的公寓已超過700萬套，房地產成為中國經濟成長的支柱，占所有經濟活動的25%。

據貝殼研究院去年8月發布的報告，28個大中城市平均住房空置率為12%，南昌20%的空置率高於平均水準。報導指出，南昌的經濟依賴製造業與建築業，該市曾試圖引進薪酬更高的數位經濟和技術行業工作，但不太成功。