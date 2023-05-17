中國脫口秀「野狗」段子被控辱解放軍 挨罰天價1335萬

笑果文化演員李昊石在演出中，涉侮辱解放軍，被無限期停演。（取材自中新網）

中國脫口秀演員House（李昊石）登台搞笑，當中有個橋段遭控「侮辱」解放軍 而被全面封殺，不過李昊石挨轟的錄音檔曝光後，中國網友的看法兩極，而官媒則是急發文擁護黨中央和解放軍。最新消息，北京 市文化市場綜合執法總隊開罰，「笑果脫口秀」罰款1335萬3816元。

據新京報報導，北京市文化市場綜合執法總隊接群眾舉報，經查實，上海笑笙文化傳媒有限公司及其演員李昊石肆意篡改演出申報內容，在13日下午、晚上連續兩場「笑果脫口秀」演出中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響。

依據《營業性演出管理條例》第46條規定，北京市文化市場綜合執法總隊決定對該公司作出相應行政處罰：警告、沒收違法所得1325萬381.6元、罰款1335萬3816元。對涉案人員及其演出經紀機構和演出場所經營單位相關違規行為將進一步依法依規追究責任。

中央社報導，根據錄影檔，引發爭議的橋段約莫1分30秒並已上傳推特與微博，當時李昊石登台表演說，來到上海這個國際化大都市需「與國際接軌」，於是收養兩條流浪狗，嚴格來說是從住處附近的山上撿到的野狗。

他表示，初見這兩條狗正好在追松鼠，而且「像砲彈一樣發射出去」，於是內心閃爍8個大字「作風優良，能打勝仗，非常優秀」，牽著牠們在上海街頭真是「威風凜凜」，唯一問題就是兩隻狗的「運動量太大」。

李昊石賣力搞笑現場觀眾笑聲不斷，但脫口而出「作風優良，能打勝仗」卻給他惹了大麻煩，因中共領導人習近平2013年於全國人大解放軍代表團會議發表談話說，要建立聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊。

之後解放軍紛紛高舉這8個大字並製作隨處可見的標語，於是有個覺得被冒犯的觀眾發文批判，「引起了我的不適」、「你們這個破梗（哏）侮辱了人民子弟兵」，導致李昊石遭到封殺和調查，也連累他所屬的公司笑果文化。

不過中國網友的反應卻是相當兩極，固然有人不滿李昊石無知，批評他冒犯藝術而且明裡暗裡嘲諷惡意滿滿。

也有網友認為沒甚麼大不了，「過度聯想了」、「好不好笑需要這麼審判嗎」、「生活中本身就有低俗的一面，不然每個人都是聖人？」，還有網友建議：「那就立法禁止說這幾個字不就行了。」

輿論發酵後，中國官媒人民日報與新華社接連發表評論文章，重申「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良，每個字都不容冒犯」，並指責笑果文化「脫軌」、「踩線」又「陷入誤區」。

中國脫口秀近年發展猶如「戴著鐐銬跳舞」，原本講究創意、嘲諷時事的脫口秀，在強調「輿論、思想不能出錯」的管制型社會，只能處處掣肘，官媒多次警告「玩梗（哏）要適度」。

像是藝名池子、本名王越池的脫口秀演員先前藉著海外巡演，針砭中國言論自由受限審查嚴格，又說脫口秀發展難等，以及有個新疆 的脫口秀演員卡姆辦不了護照沒跟他同行，被視為針對舉世矚目的新疆問題。