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雲南野象逛高速公路 測速17km/h 交警全程「護衛」

中國新聞組／北京15日電
頭野生亞洲象走上雲南思瀾高速公路，並悠閒漫步。圖為監控畫面。（中新社）
頭野生亞洲象走上雲南思瀾高速公路，並悠閒漫步。圖為監控畫面。（中新社）

近日，幾頭野生亞洲象在雲南思瀾高速公路上，悠閒「散步」，測速反饋儀顯示，行走速度為每小時17公里。當地交警大隊發現象群後，立即開啟「護送」模式，勸告駕駛和遊客「生人勿近」。

來源：YouTube

中新社報導，普洱市公安局交警支隊思糯高速交巡警大隊教導員姚健東說：「這群野象共有6頭，行走很悠閒，在行車道和超車道來回走動，測速反饋儀顯示，它們的行走速度為每小時17公里。其中一頭野像還比較頑皮，用鼻子撥弄標識牌『玩耍』。」

發現野象上了高速公路後，思糯高速交巡警大隊即實時監測現場情況及象群的所處位置，反饋象群活動軌跡，組織民警和收費站工作人員在思瀾高速服務區及沿線收費站，提示過往駕乘人員和出行群眾注意避讓。

「這幾頭野象並沒有破壞其他設施，在我們的『護送』下，十多分鐘就離開了高速公路。」姚健東說。

雲南交投普洱管理處思瀾高速路段是野生亞洲象活動區域路段，為確保人像安全，普洱管理處在沿線路段設置「野象出沒」提示牌，提醒廣大駕乘人員在行車途中注意避讓，不鳴笛、不圍觀、不驅趕、不驚擾。同時，依托普洱管理處應急指揮中心平台，實時監測路段情況，及時處理應急突發事件，保障道路安全暢通，維護廣大駕乘人員及出行群眾的生命財產安全。

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