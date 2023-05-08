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江西暴雨50萬人受災 經損逾5億 福建4人落水失聯

中國新聞組／北京8日電
針對江西等省強降雨，國家防總啟動防汛四級應急響應，圖為救援人員在江西省豐城市麗村鎮尚山村進行救援。 （新華社）
針對江西等省強降雨，國家防總啟動防汛四級應急響應，圖為救援人員在江西省豐城市麗村鎮尚山村進行救援。 （新華社）

特大暴雨近日襲擊江西、福建等華中國中東部地區，部分村莊淹沒，多省市道路成河，車輛浸水。其中，江西強降雨導致49.7萬人受災，直接經濟損失人民幣5.2億（約7525萬美元）。在福建，則有四名基層幹部察看水情時因橋梁垮塌落水失聯，年紀最小才25歲。截至發稿仍未知下落。

央視新聞客戶端報導，江西省應急管理廳指出，5日至7日下午4時，此次強降雨導致的災害過程已造成撫州市、吉安市、宜春市、新余市、萍鄉市、上饒市、贛州市7個設區市43個縣（市、區，含功能區）49.7萬人受災，緊急轉移安置1.4萬人，需緊急生活救助2482人，農作物受災面積67.7千公頃（101.5萬畝），倒塌房屋4戶7間，嚴重損壞房屋3戶7間，直接經濟損失人民幣5.2億元，災情還在統計核查中。

大公報報導，6日至7日，福建省龍岩市新羅區遭遇特大暴雨襲擊。7日1時40分左右，新羅區鐵山街道平林村，四名當地幹部在龍川溪一座橋上查看水情時，橋樑突然垮塌，四人落水後失聯。四名幹部包括三名街道幹部和一名村幹部，年紀最小的僅25歲。

事發後，當地第一時間組織500餘人全力開展沿途搜救。

極目新聞報導，有平林村村民說，垮塌的大橋是一座三拱石製拱橋，建成已40年。

據村民陳先生說法，7日凌晨，平林村雨下得很大，且已持續有十多小時，基本一直是大暴雨。垮塌的石橋橋面大概四五米寬，跨度百米左右。橋塌之前，能夠單向行駛一台汽車，兩邊還有很窄的供行人通行的道路。

另據中新社報導，5月7日下午6時，經過搶險人員29小時奮戰，江西省豐城市麗村鎮清豐堤潰口順利合龍。220名被轉移和安置的民眾已全部安全回到家中。潰口處京九線鐵路橋安全暢通。 

受強降雨影響，豐城市麗村鎮清豐堤6日出現約30米潰口，周邊大片農田和部分村莊被淹，因災被困的220名民眾全部安全轉移。 　　

目前，受淹的1000畝農田和四個受災村莊的水位已全部消退，均恢復至災前狀態。 

一名河堤潰口處附近的熊姓村民說：「今天（7日）凌晨左右開始退水，退水後家裡一樓都是泥巴。」 　　

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