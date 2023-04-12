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貴州「村BA」紅到美國 NBA球星大手筆捐了這個

中國新聞組／北京12日電
貴州省馬場鎮西堡社區舉行2023年春節籃球運動會決賽。（取材自上觀新聞）
貴州省馬場鎮西堡社區舉行2023年春節籃球運動會決賽。（取材自上觀新聞）

貴州台盤村「村BA」籃球賽不僅在中國掀起鄉村籃球旋風，還紅到美國。村民球員對籃球的熱愛，吸引了美國NBA布魯克林籃網隊球員班·西蒙斯（Ben Simmons）的注意，並捐贈籃球場給貴州鄉村。

來源：YouTube

上觀新聞報導，近日剛剛閉幕的貴州台盤村「村BA」總決賽上，現場觀賽人數多達3萬，全網關注量更是超過10億人次。

中國駐紐約總領館發文稱，NBA布魯克林籃網隊球星西蒙斯向貴州省馬場鎮捐贈籃球場，9日舉行新聞發布會，活動特別邀請中國駐紐約總領事黃屏和貴州省籃協主席朱寶林出席並致辭，西蒙斯以視頻形式出席發布會，貴州省外辦副主任羅煜現場主持。

美國NBA布魯克林籃網隊球員本·西蒙斯通過視頻線上致辭。（取材自上觀新聞）
美國NBA布魯克林籃網隊球員本·西蒙斯通過視頻線上致辭。（取材自上觀新聞）

西蒙斯表示，自己從青少年起曾多次到訪中國，深深為中國人民的熱情友好和他們對籃球的熱愛所感動。聽聞貴州民眾組織了非常精采的地方籃球比賽，因此決定捐贈球場，為當提提供更好的體育設施，把籃球的快樂帶給更多人。「期待早日與貴州球迷線下相見，並向貴州人民致以最真誠的祝福」。

據報導，黃屏表示，NBA和「村BA」雖遠隔重洋萬里，卻同樣精彩非凡，讓無數球迷熱血沸騰、激情澎湃，展現了兩國人民對籃球運動的共同熱愛，對體育精神的共同追崇，以及對美好生活的共同嚮往。

黃屏感謝西蒙斯捐贈球場，將NBA和「村BA」緊密相連，在中美兩國之間架起促進民心相通、推動交流合作的友誼橋樑，為兩國關係發展增添正能量。

獲贈藍球場的馬場鎮副鎮長李鵬程表示，衷心感謝西蒙斯和促成捐贈的各方。馬場鎮體育資源雖相對薄弱，但當地群眾對籃球運動的熱愛始終濃厚，希望籃球場將為當地熱愛籃球的群眾創造更好的場地條件。

美國NBA布魯克林籃網隊球員本·西蒙斯向貴州省馬場鎮捐贈籃球場新聞發布會現場。（...
美國NBA布魯克林籃網隊球員本·西蒙斯向貴州省馬場鎮捐贈籃球場新聞發布會現場。（取材自上觀新聞）

NBA 布魯克林

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