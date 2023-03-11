每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

李冬菊。（取材自大象新聞）

河南鄭州 65歲的李冬菊在失婚後，獨自騎著一輛山地車，花了八年時間旅遊越南 、法國、澳洲等12個國家，僅靠每月3000多元人民幣（約430美元）的退休金 橫跨三大洲。李冬菊的壯舉登上了微博熱搜，她稱自己因婚姻變故而患上重度抑鬱症，嘗試過多種辦法讓自己解脫，均告失敗。

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大象新聞報導，李冬菊說，山地車是兒子送的，第一次騎行在2014年，從越南開始，騎行經過東南亞四國；最遠從中國鄭州一路騎到漠河北極村，走走停停，歷時兩個多月。李冬菊說，每次出發之前會制定攻略，比如找打折機票、托運自行車，還要規畫簽證、免簽國家的路線等等。

李冬菊說，之所以能靠退休金騎行，是因為自己很少找旅店住宿，通常會找個咖啡廳，跟人商量找個角落打個地舖，幫忙收收杯子、拖拖地，老闆基本上都會答應免費提供。

李冬菊正在騎行。（取材自大象新聞）

吃飯方面，她會跟著當地的老太太去一些提供打折商品的地方。國外商店臨關門前那幾分鐘，8歐元的蛋糕，往往只賣1、2歐；為了保證騎行的體力，她尋找自產自銷的果園購買水果，曾在紐西蘭跟著騎友去葡萄園幫忙摘葉子，吃到了有生以來最甜的葡萄。

李冬菊說，自己騎車不追求速度，累了就休息。其實慢下來，更能體驗當地的風土人情。曾有沙發客在車站等了她5個多小時；吉普車駕駛主動載筋疲力竭的她一成。這些好心人是讓她感悟了人生，學會了理解，「幫助別人不是一種負擔，而是一件很快樂的事情。」

李冬菊說，她因為離婚被查出來抑鬱症，一想事情就煩、狂躁，坐立不安，這些負面情緒透過騎行發洩，漸漸地，她對待別人越來越寬容，言行舉止也變得積極。更奇妙的是，騎行之後，抑鬱症的藥她也沒有吃過。