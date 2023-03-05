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旅韓熊貓「福寶」超幸福 飼養員當孩養 還為牠學中文

中國新聞組／北京5日電
「南韓熊貓爺爺用中文介紹福寶一家」上熱搜。(取材自都市快報橙柿互動)
「南韓熊貓爺爺用中文介紹福寶一家」上熱搜。(取材自都市快報橙柿互動)

4日一個「南韓熊貓爺爺用中文介紹福寶一家」熱搜萌翻了網友。作為首隻在南韓自然繁育誕生的大熊貓，「福寶」和爸爸「樂寶」、媽媽「愛寶」一同生活在南韓愛寶樂園。被稱為「熊貓爺爺」的愛寶樂園熊貓飼養員姜哲遠3日說，福寶每天進食、休息、運動、與遊客見面，牠的食量比父母還要大，正在健康成長。姜哲遠在網絡上了解到中國朋友對愛寶一家的關心，對此也表示感謝。

都市快報橙柿互動報導，憨態可掬的福寶日前還錄製了南韓的一檔綜藝「熊貓來啦」，南韓飼養員還特意為了養福寶學習中文，怕牠回國聽不懂中文。

在綜藝採訪環節，被問到福寶出生時的重量，飼養員爺爺立馬答了出來，主持人問他親孫子出生時的重量，空氣突然安靜…。

對此，中國網友紛紛評論，「爺爺真的把他當親孩子一樣養」、「在愛裡長大的福寶」、「旅韓的國寶受到了很好的待遇，感謝飼養員爺爺」、「其實福寶不一定要接回來，姜爺爺超愛福寶，要不把丫丫和美香先接回來吧」、「福寶一家超幸福的，南韓的飼養員很用心」、「就事論事，對待熊貓這件事上，日本、南韓比美國好，發自內心的喜愛」。

還有網友說，「一直覺得福寶看著真的養得乾乾淨淨，住的地方也乾乾淨淨，樂園裡的設施都很可愛，還有熊貓咖啡館。包括爺爺的工作服都非常漂亮乾淨。也看過爺爺給福寶做的小眼鏡、小玩具、竹子花，還有爺爺錄的vlog邊框畫面做的都很可愛，不得不佩服南韓人在娛樂周邊這塊做的真的挺好。真的可以拍成電影的感覺」。

據報導，2020年7月20日，愛寶產下一仔。愛寶初為母親十分緊張，多次嘗試後終於將寶寶抱入懷中，不停的舔舐安撫。經專家檢查，幼仔為雌性，身長16.5公分，體重197公克。這是2020年繼荷蘭後，在海外出生的第二隻熊貓幼仔，也是在南韓誕生的首隻大熊貓幼仔。

9月22日~10月11日期間，愛寶樂園為大熊貓寶寶公開徵名，候選名字有四個，分別是超寶、星寶、幸幸和福寶。

11月4日，南韓愛寶樂園表示，在南韓降生的首隻大熊貓寶寶取名為「福寶」。

「南韓熊貓爺爺用中文介紹福寶一家」上熱搜。(取材自都市快報橙柿互動)
「南韓熊貓爺爺用中文介紹福寶一家」上熱搜。(取材自都市快報橙柿互動)

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