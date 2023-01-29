廣西「4菜1500元」 業者揭「遙控秤」宰客內幕

女遊客點的油螺辣炒、龍頂清蒸、馬蹄、貴妃辣炒4道菜合計人民幣1573元，付款紀錄顯示最終付了1500元。（取材自瀟湘晨報）

近日，有遊客稱自己在廣西北海銀灘被出租車 司機帶去一飯店用餐，點了4道菜花了1500元（人民幣，下同，約221美元）。目前，廣西北海市市場監督管理局已責令該店停業整頓並立案處罰。據報導，有北海餐飲業者稱在銀灘，短斤少兩、調包、拉客回扣高等違規現象存在已久，有店家甚至會用隱蔽的遙控秤對遊客騙取斤兩；司機拉客賺取回扣的現象也非常普遍，有時回扣高達50%。

瀟湘晨報報導，當事女遊客點的油螺辣炒、龍頂清蒸、馬蹄螺、貴妃辣炒，共花費1500元引發熱議。廣西北海市市場監督管理局通報，經查涉事店鋪定價基本符合春節期間海鮮餐飲消費價格，未發現有海鮮掉包、摻雜摻假等行為。

此外，對於網友質疑「餐館老闆與出租車司機合作分成」，該店老闆予以否認，並稱遭檢舉一事有種「有人故意在整我們的感覺」。老闆更強調，店裡的秤還拿到當地質檢局檢查，確保不會缺斤短兩；如果遊客嫌貴不吃不會強迫。

然而，當地同業卻爆料「宰客」內幕，有人稱短斤少兩、調包食材、拉客回扣高等事時有所聞；還有同行斥責馬蹄螺是低價海鮮，僅幾元錢一斤，直指「4個菜1500元」價格虛高。

曾在銀灘附近開過一家海鮮大排檔的李先生表示，據他了解，有店家會用隱蔽的遙控秤騙取斤兩，「站在十米之內遙控，六兩的（海鮮）可以秤到一斤。」李先生還稱，「司機拉客賺取回扣的現象也非常普遍，有時候回扣高達50%。」

極目新聞報導，宰客爭議影響當地店家，有業者忿忿不平表示，馬蹄螺在當地屬於低價海鮮，當地人一般不吃這種螺。僑港鎮一家餐館老闆汪女士就說，他們餐館不賣這種螺，涉事餐館高價售賣這種螺屬於宰客行為。