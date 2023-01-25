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微笑19秒 春晚群演小哥紅了 網友：安徽收費站挖來的？

中國新聞組／北京25日電
小哥在春晚上微笑了19秒。(取材自央視新聞)
小哥在春晚上微笑了19秒。(取材自央視新聞)

央視春晚40年，每年都會出現令人印象深刻的場面，今年一位春晚群演小哥因為「超長待機版」微笑火了，每當鏡頭切到他時，他足足微笑了19秒，被網友稱作「微笑男孩」。

央視新聞報導，有網友跟著嘗試了一下，發現這是個技術活兒，「嘴角是透明膠帶拉著吧」、「牙都晾乾了」；還有有網友說「看直播就注意到小哥哥了，太吸睛了，當時還截了圖」、「他太可愛了」、「看著他表情逐漸痛苦」、「太搞笑了」。

對此，小哥所在的吉林市歌舞團回應：不是假笑，他平時也是這麼笑。隨後小哥也在個人帳號上表示：「每一次都用盡全力」。

因為小哥的笑容過於標準，有網友提到：「這是安徽收費站的工作人員吧」。

自媒體「扒圈大佬」表示，相信跑過安徽高速公路的司機都有深刻的印象，安徽高速收費站要求收費員微笑服務，笑容必須要足夠標準，絕對不是那種皮笑肉不笑的感覺。

而且不僅限於漂亮的姑娘，即便是男性收費員也有些會微笑的很動容；當然職業素質總也是有高有低，人多了就會有個別奇葩，比如下面這位小哥的笑容就屬於皮笑肉不笑的那種。

一個漂亮的微笑總能讓人有好心情，所以安徽高速公路跑起來還是挺開心的，

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