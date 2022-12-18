16學生因疫請假只來1人「天選之娃」衝上熱搜

同學們都因為疫情請假了，安徽一名男童獨自上學。（視頻截圖）

中國疫情 飆升，染疫人數暴增，許多人在家休息隔離，安徽卻有一位「天選之娃」近日上了熱搜。原來幼兒園17個學生16個請假，這位男童孤軍奮戰去上學，畫面可愛極了。

綜合媒體報導，安徽蚌埠一間幼兒園托班，發生了小朋友大面積請假的情況。班主任張老師說：「班上17個小朋友，請假了16個。來了的這個小朋友也比較老實，（上課）也不怎麼回應我，還是比較尷尬的吧。」

從畫面中可以看到，空蕩蕩的教室，唯一上學的孩子和老師大眼瞪小眼，師生把口罩 都戴著了，確實氣氛十分尷尬。

這一幕被其他老師看到笑得直不起來腰。張老師稱，剛剛恢復教學，大部分家長可能還是很不放心，所以不敢來上學，這個小朋友可能體質比較好，所以沒有請假。沒想到小班裡只有他一個學生，也挺安全的。

網友直呼，這學費交的值，一下子就實現一對一教學。可能還不止一個老師給他單獨輔導，這可真是「關門大弟子」。