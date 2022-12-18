我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

16學生因疫請假只來1人「天選之娃」衝上熱搜

中國新聞組／北京18日電
同學們都因為疫情請假了，安徽一名男童獨自上學。（視頻截圖）
同學們都因為疫情請假了，安徽一名男童獨自上學。（視頻截圖）

中國疫情飆升，染疫人數暴增，許多人在家休息隔離，安徽卻有一位「天選之娃」近日上了熱搜。原來幼兒園17個學生16個請假，這位男童孤軍奮戰去上學，畫面可愛極了。

綜合媒體報導，安徽蚌埠一間幼兒園托班，發生了小朋友大面積請假的情況。班主任張老師說：「班上17個小朋友，請假了16個。來了的這個小朋友也比較老實，（上課）也不怎麼回應我，還是比較尷尬的吧。」

從畫面中可以看到，空蕩蕩的教室，唯一上學的孩子和老師大眼瞪小眼，師生把口罩都戴著了，確實氣氛十分尷尬。

這一幕被其他老師看到笑得直不起來腰。張老師稱，剛剛恢復教學，大部分家長可能還是很不放心，所以不敢來上學，這個小朋友可能體質比較好，所以沒有請假。沒想到小班裡只有他一個學生，也挺安全的。

網友直呼，這學費交的值，一下子就實現一對一教學。可能還不止一個老師給他單獨輔導，這可真是「關門大弟子」。

也有網友調侃，以前只聽說過天選打工人和天選做飯人，如今外面環境那麼危險，這個學生還堅持去上學，這不就是天選上學娃嗎，他得多無助呀。

唯一來的這位小朋友比較老實，上課不怎麼回應老師，老師形容氣氛尷尬。（視頻截圖）
唯一來的這位小朋友比較老實，上課不怎麼回應老師，老師形容氣氛尷尬。（視頻截圖）
班主任張老師和唯一來上課的小朋友面對面坐著，大眼瞪小眼。（視頻截圖）
班主任張老師和唯一來上課的小朋友面對面坐著，大眼瞪小眼。（視頻截圖）

疫情 口罩

上一則

KN95口罩9天漲6倍廠商急增產 湖北下調布洛芬價格平抑藥價

下一則

揪200鄰居花17萬團購抗原 只收到1包紙巾

延伸閱讀

阿拉米達縣疫情升溫 部分地區恢復口罩令

阿拉米達縣疫情升溫 部分地區恢復口罩令
新冠、呼吸道病患再次攀升 華盛頓州衛生官員籲重啟室內口罩令

新冠、呼吸道病患再次攀升 華盛頓州衛生官員籲重啟室內口罩令
2天吃24顆 安徽老人狂嗑連花清瘟 稱涼涼的很舒服

2天吃24顆 安徽老人狂嗑連花清瘟 稱涼涼的很舒服
N95成中國瘋搶熱賣品 浙江桐鄉推動全民戴口罩

N95成中國瘋搶熱賣品 浙江桐鄉推動全民戴口罩

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
中國的黃桃罐頭也被屯貨，聲稱可以緩解新冠病情，但專家稱可能還會加劇病情。（取材自微博）

中國疫情大爆發 黃桃罐頭被傳可抗病毒也被屯貨

2022-12-10 20:54
圖為11日北京居民在藥房外排隊買藥。美聯社

北京疫情快速蔓延 發燒就診者一周暴增16倍

2022-12-12 13:12
中國家主席習近平8日在利雅得王宮會見沙烏地阿拉伯國王沙爾曼。（新華社）

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

2022-12-12 01:10

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅