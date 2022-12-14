上外教師漂在阿富汗7個月 為神學士警察寫來華推薦信

汪段泳和阿富汗人道主義援救物資，圖為資料圖。（取材自上觀新聞）

一名上海外國語大學教師正在阿富汗 做田野調查，他在那裡已經待了七個月，他說曾經喝過泥塘水，多次與危險擦肩而過；還曾經幫神學士警察 寫來華推薦信。

上觀新聞報導，這名教師名叫汪段泳，他的研究方向是中國的海外利益，主要關注海外投資與海外公民安全兩部分。從2011年起，他陸續到非洲、北美、南亞等地十多個國家進行田野調查。由於疫情之下回國不易，他已在海外漂泊了兩年多。

自2021年11月從巴基斯坦進入阿富汗至今，汪段泳已四赴當地，陸陸續續生活七個多月。汪段泳表示，「我有時會和同行交流，你有沒有被當地人敲詐、欺負、虐待過？有沒有被歹徒拿刀劫持過？有沒有在貧民窟路邊攤買過吃的？有沒有在荒郊野外喝過土坑裡的髒水？如果都沒有，就我個人經歷而言，我們對田野調查的認識或許不太一樣。」

汪段泳和阿富汗的小孩。（取材自上觀新聞）

汪段泳說，阿富汗經歷了幾十年戰亂，這個人均GDP500美元的國度，基礎設施超乎想像的差。除了幾座主要城市外，其他地方道路車速超不過每小時15公里，一路顛簸後，車輛出故障成常態。

最險的一次是走山路時，越野車剎車完全失靈。周邊荒山野嶺人煙稀少，最近的修車點也在百公里外。「求援脫困的時間遠超預期。儘管車上有飲用水和食品，但還是不夠。」他說，這時就不能太講究，只要沒有肉眼可見的污濁，泥塘裡的水也要喝下去，「最重要的是保持體力能幹活。如果還要保持國內衛生習慣，就田野工作而言是不適合的。」

即便回到喀布爾 城內，生活也相當艱苦。阿富汗缺電，即便條件較好社區，從凌晨一直停到下午也屬正常。此外就是做飯，它的意義早已超過填飽肚子，「經驗告訴我，在海外哪怕能燒出一個不糊鍋的中國菜，也就可以在當地華人圈迅速拓展人脈了。」說到這裡，汪段泳笑了。

就在採訪那天，喀布爾又發生爆炸。阿富汗目前是全球恐怖襲擊風險最高的國家，「沒有之一」。

誰也不希望遇到危險，但在海外田野調查中，很難避免不可控的風險。「到現在沒出事只是運氣好而已。」汪段泳坦言，很多時候危險往往是「擦肩而過」，不能指望永遠能「順風相送」。

阿富汗之行讓他對這個古國有全新認識。他舉了個例子，剛到喀布爾幾天，他就被路口檢查的神學士警察扣留並帶到小黑屋。之後他通過交流發現，這位警察是當地一所名校的農學畢業生，還參加過國際學術會議。